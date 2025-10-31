Μια μαθήτρια ηλικίας 10 ετών έχασε τη ζωή της μετά απο λιποθυμικό επεισόδιο που είχε, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, εντός του προαυλίου σε δημοτικό σχολείο στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κοριτσάκι έκανε μάθημα γυμναστικής και εκείνη την ώρα κατέρρευσε.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ που της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, κατέληξε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, δήλωσε στην εκπομπή Live News ότι οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερο από μια ώρα, αλλά το παιδί δυστυχώς κατέληξε. «Έκαναν προσπάθεια για πάνω από μια ώρα… Κλαίμε όλοι, συγκλονισμένοι οι συνάδελφοι, έκλαιγαν μιλώντας», είπε στην εκπομπή του Mega.

Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια.