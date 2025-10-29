Εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η κατάσταση έχει ήδη θορυβήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όπου προ ημερών έγινε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, με την κυβέρνηση να ετοιμάζεται για τη λήψη μέτρων.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με πέρυσι (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση του Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Η δραματική υποχώρηση της στάθμης έχει φέρει ξανά στην επιφάνεια το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, εικόνα που παραπέμπει στη μεγάλη περίοδο ξηρασίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στα πλάνα drone του Orange Press Agency από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, η περιοχή θυμίζει ένα απόκοσμο τοπίο.

Ερωτηθείς για την κατάσταση, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μία από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. «Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», σημειώνει.

Τα γραφήματα του Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι το συνολικό ύψος βροχής από την αρχή του έτους παραμένει σταθερά κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2015-2024. «Οι βροχοπτώσεις φέτος είναι σε επίπεδα από τα χαμηλότερα των τελευταίων δέκα ετών», υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος. Εξίσου χαμηλή ήταν και η χιονοκάλυψη τον περασμένο χειμώνα, στερώντας από τον ταμιευτήρα πολύτιμο νερό κατά την περίοδο της τήξης.

«Είναι λογικό να υπάρχει μία ανησυχία για το τι μπορεί να συμβεί, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές. Ελπίζουμε, επειδή είμαστε μπροστά στο φθινόπωρο και τον χειμώνα, να έχουμε βροχές και κυρίως χιονοπτώσεις στην περιοχή, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα», καταλήγει.

Η εικόνα είναι ενδεικτική της καθοδικής πορείας: