Νέα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας καταγράφουν νέο ιστορικό χαμηλό ρεκόρ δεκαετίας ως προς το ύψος βροχής στη λίμνη του Μόρνου, καθώς και νέα υποχώρηση στην επιφάνεια της λίμνης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου της ιστοσελίδας meteo.gr και όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, «η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8,3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8,4 τετρ. χλμ.)».

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, «η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

«Παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το έτος 2025 στην περιοχή είναι σήμερα το χαμηλότερο των τελευταίων 10 ετών», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου:

Νεότερα για το Μόρνο…

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες της λίμνης στα τέλη Σεπτεμβρίου: