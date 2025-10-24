Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στην ημέρα το τρίχρονο κοριτσάκι που την περασμένη Τρίτη, 14/10, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Η κατάσταση, πάντως, του 3χρονου παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά. Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε έντονο εγκεφαλικό οίδημα.