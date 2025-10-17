Σε κρίσιμη και εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τη Βρετανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου.

Το παιδί εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας από Βρετανό γιατρό επειγοντολόγο, ο οποίος διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο ως επισκέπτης. Ο γιατρός έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και επιχείρησε ανάνηψη, δυστυχώς όμως η μικρή δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, πριν διακομιστεί με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου υπεβλήθη σε επείγουσα επέμβαση για την αποσυμπίεση του εγκεφάλου. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα, ενώ η εγκεφαλική της δραστηριότητα παραμένει ελάχιστη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

Την ίδια ώρα, βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου καταγράφει με ακρίβεια τη φρίκη που εκτυλίχθηκε, καρέ-καρέ: η μικρή Ματίλντα πλησιάζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας, εισέρχεται στο νερό χωρίς καμία επίβλεψη και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βυθίζεται. Το σώμα της παραμένει κάτω από το νερό για περίπου δέκα λεπτά, χωρίς κανείς από τους λουόμενους ή το προσωπικό να αντιληφθεί το παραμικρό.

Το βίντεο αυτό αποτελεί πλέον κομβικό αποδεικτικό στοιχείο στην εισαγγελική έρευνα, που διερευνά την ύπαρξη ποινικών ευθυνών για την απουσία ναυαγοσώστη, την έλλειψη σωστικών μέσων, αλλά και την πλήρη απουσία επιτήρησης.

Τι κατέγραψε το βίντεο – Η φρίκη λεπτό προς λεπτό

Σύμφωνα με την ανάλυση του υλικού από την Κάμερα 2 του ξενοδοχείου, καταγράφονται τα εξής:

11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας, από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδό.

11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό. Δεν φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.

11:52:00 – 11:53:00 – Κολυμπά για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια βυθίζεται.

11:53:30 – Ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καλύπτει το σώμα της και το καθιστά μη ορατό.

11:55:00 – 11:59:00 – Ενήλικες βρίσκονται περιμετρικά της πισίνας, χωρίς να αντιδρούν.

12:00:50 – Ο Βρετανός γιατρός βλέπει κάτι ύποπτο στο νερό, προσεγγίζει και ανασύρει το παιδί.

Η συνολική διάρκεια που το παιδί βρισκόταν αβοήθητο και αθέατο στον πυθμένα της πισίνας υπολογίζεται στα δέκα λεπτά.

Πού επικεντρώνεται η αστυνομική έρευνα

Από την αυτοψία που διενήργησε η Αστυνομία, προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις:

Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, παρότι το ξενοδοχείο διαθέτει 134 κλίνες.

Σωστικά μέσα (σωσίβια, κοντάρια, σημαδούρες) απουσίαζαν από την επίμαχη πισίνα – εντοπίστηκαν σε άλλη πισίνα, περίπου 50 μέτρα μακριά.

Δεν υπήρχε υπεύθυνος επιτήρησης στον χώρο.

«Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως συγκρότημα «pool suite», χαρακτηρισμός που το εξαιρεί από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, το μέγεθος των εγκαταστάσεων και η φύση των επισκεπτών (οικογένειες με παιδιά) εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας.

Οι πρώτες συλλήψεις και οι κατηγορίες

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο άτομα: ένας 54χρονος, υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και ένας 44χρονος, θείος της ανήλικης, στον οποίο είχε ανατεθεί προσωρινά η επίβλεψή της.

Οι δύο κατηγορούνται βάσει του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα για έκθεση ανηλίκου από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη και βαριά σωματική βλάβη εξ αμελείας.

Αναζητούνται επίσης ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος, οι γονείς της μικρής, ηλικίας 41 και 37 ετών, όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr.