Aνείπωτη είναι η θλίψη για το 3χρονο κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία που βρέθηκε στον πάτο πισίνας στη Ρόδο και είναι τελικά εγκεφαλικά νεκρό.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) χωρίς τις αισθήσεις του στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή του Λάρδου.

Μπροστά στο περιστατικό ήταν ένας Βρετανός επειγοντολόγος ο οποίος έκανε στο ίδιο ξενοδοχείο διακοπές. Είδε την μικρή, προσπάθησε να κάνει ανάνηψη αλλά δεν τα κατάφερε.

Το μόλις τριών κοριτσάκι, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 15/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποβλήθηκε σε αξονική και διαπιστώθηκε ότι ο εγκέφαλος έχει οίδημα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του θείου του παιδιού και του υπευθύνου του ξενοδοχείου, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για το πως το παιδί ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο πλαίσιο του αυτοφώρου.