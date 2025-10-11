Σε οικονομικό αδιέξοδο δηλώνουν πως βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της χώρας μας εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια.

Για το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μίλησε το πρωί του Σαββάτου 11/10 στο MEGA ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Εστιάζοντας στην αύξηση των κρουσμάτων της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο Χρήστος Κέλλας τόνισε πως τα κρούσματα αυτά εντοπίζονται σε συγκεκριμένους νομούς και πως το υπουργείο προχώρησε σε αυστηροποίηση των μέτρων.

«Υπάρχουν κάποιοι κτηνοτρόφοι που εδώ και καιρό είναι υπέρ του εμβολίου. Οι κτηνίατροι του υπουργείου και των σχολών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας είναι όλοι εναντίον, γιατί δεν υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο. Νούμερο ένα για την εκρίζωση της νόσου είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δεύτερον, η συνεργασία κτηνοτρόφων με κτηνιάτρους. Είναι ποινικό αδίκημα όταν κάποιοι αποκρύπτουν κρούσματα ή τα δηλώνουν καθυστερημένα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο κ. Κέλλας, το lockdown είναι το τελευταίο μέτρο για την εκρίζωση της νόσου. Ωστόσο, θα φέρει αναστάτωση στους κτηνοτρόφους και την αγορά, με το υπουργείο να προσπαθεί να το αποφύγει.

«Οι πρώτοι που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας είναι το υπουργείο. Βρίσκουν θετική μονάδα από ευλογιά, δεν πάτε να τη σφάξετε για 40 ημέρες. Μας λένε να πετάξουμε το γάλα έξω, ότι ψοφίμι υπάρχει να το θάψουμε μόνοι μας έξω, ότι στέλνουμε στην καύση δεν θέλουν να το αποζημιώσουν», καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι, τονίζοντας πως το υπουργείο είναι ανίκανο να τους προστατεύσει.