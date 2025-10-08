Να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποφασίστηκε σήμερα, Τετάρτη, στην κυβερνητική σύσκεψη υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ευλογιά των αιγοπροβάτων, ώστε να αποφευχθεί το lockdown.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν σε βάθος τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς, με έμφαση στον τελευταίο μήνα, και αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του αρμόδιου υφυπουργού Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,

στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,

καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Στάθης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).