Τη βεβαιότητα ότι κανένα κίνδυνο δεν εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία η υγειονομική ταφή θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων εξέφρασε ο καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και διευθυντής του Eργαστηρίου Zωοτεχνίας, Γεώργιος Αρσένος.

«Τα πρωτόκολλα της υγειονομικής ταφής των θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων είναι πολύ αυστηρά και τηρούνται χωρίς καμία παρέκκλιση», επεσήμανε ο καθηγητής με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ διασαφήνισε πως «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης – ΥΑ 1747/386028/2023 ΦΕΚ 7121Β/2023, ενότητα Κ4.), η διαδικασία υγειονομικής ταφής, αφού εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή, μπορεί να γίνει, εντός εκτροφής, από την οποία προέρχονται τα ζωικά υποπροϊόντα, σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), σε κατάλληλο καθορισμένο χώρο, που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα η υγειονομική ταφή ζωικών υποπροϊόντων επιτόπου πραγματοποιείται με όρους όπου ανοίγεται επαρκής τάφρος, ανάλογα με την ποσότητα των ζωικών υποπροϊόντων, στον πυθμένα της τάφρου τοποθετείται (προαιρετικά γεωύφασμα/ειδική μεμβράνη για προστασία του υδροφόρου ορίζοντα μήκους περίπου 12 μέτρων για την κάλυψη των νεκρών ζώων) σκόνη ή μικρά τεμάχια ασβέστη, στη συνέχεια τοποθετούνται τα πτώματα των ζώων και πάλι ασβέστης (η ποσότητα καλύπτεται με τη μεμβράνη, εάν υπάρχει). Η τάφρος κλείνει με στρώμα χώματος ύψους 2 μέτρων περίπου, το οποίο δεν πρέπει να πατηθεί και ψεκάζεται με απολυμαντικό, όπως και η γύρω περιοχή από την κλειστή τάφρο.

Ο υπεύθυνος εκτροφής οφείλει να τηρεί μητρώο με τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την ποσότητα, την κατηγορία και το είδος των ζωικών υποπροϊόντων που θάβονται, την ημερομηνία και τον τόπο ταφής.

Την ίδια ώρα, την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής θετικών στην ευλογιά αιγοπροβάτων για λόγους δημόσιας υγείας επισήμανε με έγγραφό του προς τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Ο ίδιος ζήτησε από τους δημάρχους να ενημερώσουν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ως τις 10 Οκτωβρίου, αν έχουν εξευρεθεί και διατεθεί χώροι για τον σκοπό αυτό.

«Ενώ υπάρχει ο νόμος 5087/2024/ΦΕΚ25Α που υποχρεώνει τους δήμους σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών να βρουν χώρους υγειονομικής ταφής εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, ακόμη και πλησίον ή εντός των ΧΥΤΑ, αυτοί αδρανούν γιατί δεν έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα», επεσήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Μήνα Μπόρη.

Να επισημανθεί πως ο νόμος 5087/2024 (ΦΕΚ 25 Α΄, 16.02.2024) δεν αφορά τη γενική ταφή ζώων, αλλά θεσπίζει τις προϋποθέσεις για την υγειονομική ταφή ζώων σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπως φυσικές καταστροφές ή την ανάγκη ελέγχου λοιμωδών νόσων.