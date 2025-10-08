Το ύστατο χαίρε είπαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο κοιμητήριο της Ηλιούπολης συγγενείς και φίλοι της 19χρονης Ασπασίας Χατζηκλιμάνογλου που επέβαινε στη μηχανή που οδηγούσε ο 21χρονος φίλος της, η οποία το βράδυ της Δευτέρας εξετράπη της πορείας της στην Αργυρούπολη με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τη ζωή τους.

Μια μέρα μετά την κηδεία του 21χρονου, στο κοιμητήριο της Ηλιούπολης βρέθηκαν κοντινοί άνθρωποι της 19χρονης Άσπας, φορώντας λευκά, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας της νεαρής κοπέλας.

Ιδιαίτερα συγκινητικό είναι και το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ομάδας cheerleading της οποίας ήταν μέλος.

«Το σωματείο μας βυθίστηκε στη θλίψη. Η αθλήτριά μας Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα όσα πρόσφερε με το ήθος και την παρουσία της.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Θα τη θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι Άσπα μας» είχε γράψει ο σύλλογός της στο άκουσμα του θανάτου της.