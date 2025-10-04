Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει την τραγική στιγμή που δύο νέα παιδιά χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτ στην Αργυρούπολη.

Το ρολόι δείχνει 2 και μισή τα ξημερώματα. Στην οδό Αργυρουπόλεως, μια βόλτα 2 νέων παιδιών με τη μηχανή μετατρέπεται σε τραγωδία.

Το βίντεο ντοκουμέντο σοκάρει.

Ο 21 ετών οδηγός φαίνεται να κάνει σούζα. Δευτερόλεπτα αργότερα, χάνει τον έλεγχο και πέφτει με δύναμη στο κράσπεδο. Η μηχανή διαλύεται.

Τόσο ο ίδιος όσο και η 19χρονη συνεπιβάτιδά του χάνουν τις ζωές τους ακαριαία.

Μεταφέρονται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όμως οι γιατροί δεν καταφέρνουν να τους κρατήσουν στη ζωή.

Συγγενείς και φίλοι αφήνουν λίγα λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος, μην μπορώντας να πιστέψουν την ανείπωτη τραγωδία.

Στο νοσοκομείο μετά από παράσυρση

Λίγες ώρες αργότερα, στις πέντε τα ξημερώματα, στο Ίλιον μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος στρατεύσιμος παρασύρει 47χρονη που επιχειρούσε να περάσει κάθετα το δρόμο.

Και οι δύο μεταφέρονται τραυματισμένοι στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με την γυναίκα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα τροχαία εξακολουθούν να αποτελούν μάστιγα, με νέους ανθρώπους καθημερινά να τραυματίζονται ή και να χάνουν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους.

Παρά τις αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες, η ασφάλεια στο τιμόνι παραμένει υπόθεση ζωής και θανάτου.