Οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 8/10 ενώ χαμηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες και σχεδόν θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ενώ στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά με εντονότερα φαινόμενα στη Θράκη όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ τοπικά έντονα θα είναι τα φαινόμενα στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα από τις μεσημεριανές ώρες και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12-13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 18-21, στα Επτάνησα από 10 έως 18-20, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-19 βαθμούς και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με λίγες βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς.