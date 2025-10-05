Tέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή του Αλίμου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, h φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, το οποίο λαμπάδιασε εν κινήσει και ο οδηγός του το εγκατέλειψε. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τα τέσσερα οχήματα να έχουν πάρει φωτιά και να καίγονται επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 Πυροσβέστες οι οποίοι έσβησαν τη φωτιά από την οποία τα 3 ΙΧ που ήταν σταθμευμένα κάηκαν ολοσχερώς ενώ το τέταρτο που βρισκόταν στη μέση του δρόμου υπέστη σοβαρές, υλικές ζημιές.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από το τμήμα της Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο από την ομάδα NtouthTV στο Facebook