Μικρή αύξηση στα τροχαία ατυχήματα κατέγραψε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας για τον Σεπτέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, στις περιοχές που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας τον περασμένο Σεπτέμβριο σημειώθηκαν συνολικά 22 τροχαία ατυχήματα, έναντι 19 τον Σεπτέμβριο του 2024. Ανάμεσά τους υπήρξε ένα θανατηφόρο τροχαίο -όταν πέρυσι δεν είχε καταγραφεί κανένα- καθώς και ένα σοβαρό τροχαίο (ίδιος αριθμός με πέρυσι). Τα υπόλοιπα 20 περιστατικά ήταν ελαφρά, από τα οποία προέκυψαν ένας νεκρός και 29 τραυματίες (ένας σοβαρά και 28 ελαφρά).

Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των Διευθύνσεων Αστυνομίας καταγράφηκαν συνολικά 30 παθόντες, έναντι 26 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, καταγράφηκαν ένας νεκρός (κανένας το 2024), ένας σοβαρά τραυματίας (ίδιος αριθμός με το 2024) και 28 ελαφρά τραυματίες, έναντι 25 το 2024, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων βεβαιώθηκαν 11.677 παραβάσεις, με τις περισσότερες να αφορούν 5.054 επαγγελματικά οχήματα, 4.369 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 824 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 388 για μη χρήση ζώνης, 169 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 165 παραβάσεις για ΚΤΕΟ, 134 παραβάσεις για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 120 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα, 100 παραβάσεις για κίνηση στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ή μη κίνηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, 97 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγμούς, 94 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 77 παραβάσεις για παραβίαση προτεραιότητας, 71 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 15 παραβάσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Επίσης, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 107.305 οχήματα, σε 129.533 άτομα και σε 3.342 καταστήματα, ενώ έγιναν 1.069 προσαγωγές και 525 συλλήψεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 733 έλεγχοι για διατάραξη, βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις και σφραγίστηκαν πέντε καταστήματα.