Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Όπως προκύπτει, από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 σήμερα (Παρασκευή 03/10) καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά). Ακόμη, όπως υπογραμμίζει το meteo.gr/ΕΑΑ. και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Σε χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.