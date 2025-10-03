Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει και σήμερα τη χώρα μας, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Από το απόγευμα κυρίως σήμερα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται και το Σαββατοκύριακο αναμένονται πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Πάντως, δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες νέες μπόρες μέχρι το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται μέσα στη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ειδικότερα, στην Αττική σήμερα, οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται κοντά στο απόγευμα να εκδηλωθούν κάποιες μπόρες, «σε καμία όμως περίπτωση τα φαινόμενα που ζήσαμε χθες, τις έντονες βροχές δεν τις περιμένουμε σήμερα», σύμφωνα με όσα είπε ο μετεωρολόγος στο Open.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρωί σημειώνονται βροχές και καταιγίδες προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται για να πάμε «σε αρκετά μεγάλα ανοίγματα κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα».

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ για σήμερα, Παρασκευή

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας μέχρι και αύριο Παρασκευή (3-10-25).

Πιο αναλυτικά, τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

γ. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.

Η εξέλιξη του καιρού: «Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία»

Σάββατο και Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με ήπιο καιρό, παρόλο που θα κάνει κρύο το πρωί κυρίως στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα. Από το βράδυ της Κυριακής και κυρίως μέσα στη Δευτέρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας προς την περιοχή της Αδριατικής και θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας.

«Το διήμερο Δευτέρα με Τρίτη περιμένουμε και πάλι κακοκαιρία στη χώρα μας με αρκετές βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων», σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.