Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτηςστο δρόμο του Παληού, στην περιοχή Γλάστρες της Καβάλας, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πρωινής, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Ένας εκ των τραυματιών απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όχημα της Πυροσβεστικής καθώς και δυνάμεις της Τροχαίας, που διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.



Το ίδιο μέσο σημειώνει επίσης ότι ένας από τους δύο οδηγούς εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο για αλκοόλ, με αποτέλεσμα να κινηθεί σε βάρος του η διαδικασία του αυτοφώρου.