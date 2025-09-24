Με νέα της ανάρτηση στο Facebook η Πέπη Τσεσμελή αποκάλυψε το «μαρτύριο» που ζούσε ο Γιώργος Σταυρόπουλος τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς ταλαιπωρούνταν από τη νόσο Πάρκινσον, η οποία τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι.

Τις τελευταίες 15 ημέρες ο «Μίστερ εθνικά πόδια» νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με λοίμωξη, που απέβη μοιραία για τον Γιώργο Σταυρόπουλο.

Η ανάρτηση της Πέπης Τσεσμελή:

«Μετά από πολλά μηνύματα σας ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο γλυκός Γιώργος Σταυρόπουλος έπασχε τα τελευταία χρόνια από τη νόσο του Πάρκινσον που δυστυχώς τον είχε καθηλώσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα μαρτύριο για εκείνον που πάντα ήταν ευλύγιστος με ζωντάνια.

Μια λοίμωξη ήταν η αιτία που έφυγε μετά από δεκαπέντε μέρες στην εντατική. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του και ας αναπαυτεί η ψυχούλα του».