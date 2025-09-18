Τραγικό θάνατο βρήκε μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τρία ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ένας 21χρονος οδηγός, που κινούνταν με το όχημά του με κατεύθυνση από τη Γλυφάδα προς Αθήνα, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, που οδηγούσε η 64χρονη.

Λόγω της σύγκρουσης το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα Ι.Χ. και ένα ταξί.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική καραμπόλα:

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι άλλοι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν με ελαφρά τραύματα στον Ερυθρό Σταυρό.