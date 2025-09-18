Θανατηφόρο τροχαίο, κάτω από απίστευτες συνθήκες, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.

Ο 21χρονος οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στο ύψος της παλιάς αμερικανικής βάσης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα που οδηγούσε μια 64χρονη γυναίκα. Αμέσως μετά, ως συνέπεια της σύγκρουσης, το Ι.Χ. αυτοκίνητο του 21χρονου πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ένα ταξί και ένα ακόμη όχημα.

Δυστυχώς, η 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε γρήγορα στο Ασκληπιείο της Βούλας. Ελαφρά τραυματίες είναι ο 24χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος, ο 23χρονος συνοδηγός του, και μία γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών που ήταν επιβάτιδα στο ταξί.

Την προανάκριση ανέλαβε το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.