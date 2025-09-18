Σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο σημείο της πρώην αμερικανικής βάσης, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει την ζωή της.

Η 64χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ενώ τρία ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.