Σύγκρουση τεσσάρων Ι.Χ. σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο σημείο της πρώην αμερικανικής βάσης, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει την ζωή της.
Η 64χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ενώ τρία ακόμη τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον ερυθρό Σταυρό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025