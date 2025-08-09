Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο μετά στις 17:00 στη Χερσόνησο της Κρήτης, όπου ένα βαν παρέσυρε θανάσιμα έναν πεζό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα βαν, που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μία μηχανή. Παρά την προσπάθεια αποφυγής, το βαν τελικά παρέσυρε τον πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.