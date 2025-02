Σαν σήμερα, στις 9 Φεβρουαρίου 1857, έφυγε από τη ζωή ο Διονύσιος Σολωμός, ο ποιητής που συνέδεσε το όνομά του με την ίδια την ψυχή του ελληνικού έθνους. Με τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», ο οποίος έγινε ο εθνικός μας ύμνος, ο Σολωμός έδωσε φωνή στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία, αποτυπώνοντας με σπάνια δύναμη τη λαχτάρα ενός ολόκληρου λαού για λευτεριά.

Γεννημένος το 1798 στη Ζάκυνθο, μέσα σε μια εποχή αναταραχών και αλλαγών, ο Σολωμός μεγάλωσε με τη μουσική της γλώσσας, την οποία θα αναδείκνυε αργότερα σε ύψιστη μορφή τέχνης. Σπούδασε στην Ιταλία, όπου επηρεάστηκε βαθιά από την ποίηση και τη φιλοσοφία της εποχής του, επιστρέφοντας στην πατρίδα του γεμάτος ιδέες και πάθος για τη δημιουργία.

Ο αγώνας του 1821 τον συντάραξε. Τα γεγονότα, οι θυσίες, το αίμα που χύθηκε για την ελευθερία τον ενέπνευσαν να γράψει στίχους που έμελλαν να μείνουν αθάνατοι. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή…» – λόγια που γεννήθηκαν μέσα από την καρδιά ενός ανθρώπου που δεν έζησε μάχες, αλλά τις ένιωσε πιο δυνατά από οποιονδήποτε άλλον.

Όμως, πέρα από τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», ο Σολωμός έγραψε έργα που μαρτυρούν το βάθος της σκέψης του: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», «Ο Πόρφυρας», «Η γυναίκα της Ζάκυθος». Πάντα ανήσυχος, πάντα τελειομανής, πάλεψε με την ίδια την ποίηση, αφήνοντας πολλά από τα έργα του ημιτελή, αλλά γεμάτα ουσία και μεγαλείο.

Ο θάνατός του, στα 59 του χρόνια, σήμανε το τέλος μιας ζωής αφιερωμένης στο λόγο, αλλά όχι το τέλος της παρουσίας του. Η μορφή του Σολωμού έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεν ήταν απλώς ένας ποιητής – ήταν ο άνθρωπος που έδωσε στην Ελλάδα τις λέξεις της ψυχής της.

Η φράση «το έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι αληθές» συνοψίζει τη φιλοσοφία του. Ο Σολωμός δεν ύμνησε απλώς την ελευθερία, αλλά και την αλήθεια, το ήθος, την καλλιέργεια του πνεύματος ως θεμέλια ενός ισχυρού έθνους.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1824: Υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε άγγλους κεφαλαιούχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψους 800.000 λιρών.

1828: Ο Ιμπραήμ Πασάς φθάνει στην Τρίπολη επικεφαλής δύναμης 12.000 ανδρών, από τους οποίους οι 3.000 ιππείς, και διατάσσει την κατεδάφιση των τειχών και την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης.

1857: Φεύγει από τη ζωή ο εθνικός μας ποιητής, Διονύσιος Σολωμός. Το πρώτο εκτενές ελληνικό ποίημά του και πλέον γνωστό είναι ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», απόσπασμα του οποίου καθιερώθηκε ως Εθνικός μας Ύμνος.

1895: Ο αμερικανός γυμναστής Ουίλιαμ Μόργκαν παρουσιάζει ένα νέο παιγνίδι, το βόλεϊμπολ.

1909: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Ριζοσπάστης» με διευθυντή τον Γεώργιο Φιλάρετο, εκφράζοντας ριζοσπαστικές ιδέες κατά της μοναρχίας. Η έκδοσή της σταμάτησε το 1911, αλλά το 1917 επανεκδόθηκε στην Αθήνα από τον Γιάννη Πετσόπουλο, στηρίζοντας το εργατικό κίνημα και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.), πρόδρομο του ΚΚΕ. Το 1919 χαρακτηρίστηκε «σοσιαλιστική εφημερίς», σηματοδοτώντας τη νέα της πορεία. Κατά τη δικτατορία Μεταξά, την Κατοχή και τη χούντα κυκλοφόρησε παράνομα, μέχρι την επανέκδοσή της στις 25 Σεπτεμβρίου 1974. Στο πρώτο φύλλο μετά τη μεταπολίτευση, ο Χαρίλαος Φλωράκης απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ διευθυντής ανέλαβε ο Γρηγόρης Φαράκος. Από τότε, παραμένει το επίσημο όργανο του ΚΚΕ.

1948: Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, αντάρτικη δύναμη υπό τον Νίκο Τριανταφύλλου φτάνει κρυφά έξω από τη Θεσσαλονίκη και εξαπολύει κανονιοβολισμό στην πόλη. Δεκάδες βλήματα πυροβολικού πλήττουν διάφορα σημεία, προκαλώντας πανικό και σύγχυση σε αρχές και κατοίκους. Η επίθεση αυτή, μία από τις τολμηρότερες ενέργειες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) σε αστικό κέντρο, αναδεικνύει την ένταση και το εύρος των συγκρούσεων που σημάδεψαν τον ελληνικό Εμφύλιο.

1954: Ο έφιππος ανδριάντας του Κολοκοτρώνη τοποθετείται στη νέα του θέση, μπροστά στην παλιά Βουλή.

1986: Ο κομήτης του Χάλεϊ εμφανίζεται στο εσωτερικό ηλιακό σύστημα.

2004: Αρχίζει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, η δίκη των πέντε κατηγορουμένων για συμμετοχή στις τρομοκρατικές οργανώσεις «Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας» (ΕΛΑ) και 1η Μάη. Στο εδώλιο κάθονται οι Αγγελέτος Κανάς, Κώστας Αγαπίου, Ειρήνη Αθανασάκη, Χρήστος Τσιγαρίδας και Μιχάλης Κασσίμης, κατηγορούμενοι για 83 ενέργειες του ΕΛΑ, μεταξύ των οποίων:

Η δολοφονία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Α. Βενάρδου (1989).

Η δολοφονία του αστυνομικού Απ. Βέλιου κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης σε λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. (1994).

Η απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου της ΓΣΕΕ Γ. Ραφτόπουλου (1987).

Ο μόνος που αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τον ΕΛΑ είναι ο Χρήστος Τσιγαρίδας, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Γεννήσεις

1928 – Ρίνους Μίχελς, διακεκριμένος ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου, δημιουργός του «ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου» και προπονητής της Ολλανδίας στο Euro 1988

1943 – Τζόζεφ Στίγκλιτζ, αμερικανός οικονομολόγος, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών, γνωστός για τις κριτικές του απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές

1945 – Μία Φάροου, αμερικανίδα ηθοποιός, ακτιβίστρια και πρώην σύντροφος του Γούντι Άλεν, γνωστή για την ερμηνεία της στο «Το Μωρό της Ρόζμαρι»

1957 – Κατερίνα Στανίση, ελληνίδα τραγουδίστρια, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού

1980 – Δημήτρης Ουγγαρέζος, έλληνας παρουσιαστής, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός

1980 – Άγγελος Χαριστέας, έλληνας ποδοσφαιριστής, ήρωας του Euro 2004, καθώς πέτυχε το ιστορικό γκολ στον τελικό με την Πορτογαλία που χάρισε στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό τρόπαιο

Θάνατοι

1881 – Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, ρώσος συγγραφέας, από τις κορυφαίες λογοτεχνικές μορφές όλων των εποχών, γνωστός για έργα όπως «Έγκλημα και Τιμωρία» και «Αδερφοί Καραμαζόφ»

1981 – Μπιλ Χάλεϊ (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Γουίλιαμ Τζον Κλίφτον), αμερικανός ρόκερ, πρωτοπόρος του rock and roll, γνωστός για το διαχρονικό «Rock Around the Clock»

1984 – Γιούρι Αντρόπωφ, σοβιετικός πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης και ηγέτης της χώρας σε μια ταραχώδη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου

2002 – Μαργαρίτα, πριγκίπισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, αδερφή της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, γνωστή για τη διαφορετική και πιο κοσμική ζωή της

2011 – Μιλτιάδης Έβερτ, έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δήμαρχος Αθηναίων, με σημαντική πορεία στη δημόσια ζωή της Ελλάδας

Γιορτάζουν

Νικηφόρος, Νικηφόρα, Παγκράτιος, Παγκρατία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Προσευχής για τους Πάσχοντες από Αυτισμό

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου