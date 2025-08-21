Αντίστροφα για την ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και ευάλωτων πολιτών μετρά ο χρόνος.

Η οικονομική βοήθεια αφορά κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν χαμηλό εισόδημα και περιορισμένη περιουσία.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 21/8 το Mega και η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ για τους άγαμους ή 26.000 ευρώ για τους έγγαμους, και περιουσία έως 200.000 ευρώ για τους άγαμους ή 300.000 ευρώ για τους έγγαμους.

Παράλληλα, η ενίσχυση αφορά ανασφάλιστους υπερήλικες άνω των 67 ετών και τους δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων.

Ακόμη, περιλαμβάνονται:

Προνοιακές παροχές ΟΠΕΚΑ σε ΑμεΑ

Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (πρώην ΟΓΑ)

Επίδομα νόσου/ανικανότητας συνταξιούχων δημοσίου

Ανάδοχοι γονείς παιδιών με αναπηρία

Η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην οικονομική στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και θα καταβληθεί ετησίως στους δικαιούχους.