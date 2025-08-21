Γνώριμος των Αρχών φαίνεται να είναι ο 17χρονος ο οποίος ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο.

Ο ανήλικος επιτέθηκε στη γυναίκα και της άρπαξε από τον λαιμό την αλυσίδα που φορούσε ενώ πολίτης ο οποίος βρισκόταν στο σημείο κυνήγησε τον δράστη και ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 21/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο 17χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς λίγο πριν την επίθεση στη γυναίκα είχε επιχειρήσει να διαρρήξει ένα σπίτι στον Άλιμο.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ πρόκειται για τη δεύτερη φορά που εισέβαλε στο συγκεκριμένο σπίτι, καθώς στο παρελθόν είχε μπει με συνεργό του και είχε κλέψει κοσμήματα αξίας 7.300 ευρώ.