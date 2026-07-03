Με όραμα την καθιέρωσή του ως εκπαιδευτικού πόλου έλξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) γιόρτασε τον πρώτο χρόνο παρουσίας του στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας τα επενδυτικά του σχέδια. Το UNIC, κάνοντας ποδαρικό στον θεσμό των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, δρομολογεί μια γιγαντιαία επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ. Το αναπτυξιακό πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης πανεπιστημιούπολης 150.000 τ.μ. στο Ελληνικό, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως μέχρι το 2031.

Ως η κορυφαία ακαδημαϊκή επένδυση στην ιστορία της χώρας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) διατηρεί μια ισχυρή παγκόσμια παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Σήμερα, εκπαιδεύει πάνω από 11.500 φοιτητές από 100 και πλέον εθνικότητες, προσελκύοντας φοιτητές από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Το υψηλό του επίπεδο επιβεβαιώνεται από την κατάταξη των Times Higher Education για το 2026, η οποία το τοποθετεί ανάμεσα στα 501–600 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Επιπλέον, το UNIC αποτελεί το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα που θα στεγαστεί σε ένα ιστορικό κτίριο εντός του «The Ellinikon», του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας ως Ν.Π.Π.Ε. (Ν. 5094/2024) και την πιστοποίηση της ΕΘΑΑΕ. Το ίδρυμα προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου σε 6 σχολές και 9 εξειδικευμένες κατευθύνσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ιατρική, η Νομική, η Φαρμακευτική, η Πληροφορική, η Επιστήμη Δεδομένων, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στο Ελληνικό, καταγράφοντας από κοντά τα πρώτα βήματα μιας ιστορικής μεταρρύθμισης για το ακαδημαϊκό μέλλον της χώρας.

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο του έργου αναμένεται να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ, με τα πρώτα 100 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη απορροφηθεί για τη δημιουργία του υφιστάμενου campus. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις των 12.500 τ.μ. είναι σχεδιασμένες με γνώμονα τη βιωματική και πρακτική εκπαίδευση, προσφέροντας 14 αίθουσες διδασκαλίας, 2 μεγάλα αμφιθέατρα και μια πρότυπη βιβλιοθήκη. Κατά την περιήγησή μας, ξεχωρίσαμε τις 19 εξειδικευμένες αίθουσες κλινικών δεξιοτήτων, καθώς και τους χώρους υπερήχων και τα δωμάτια εντατικής και δευτεροβάθμιας φροντίδας, που προσομοιάζουν απόλυτα με πραγματικό νοσοκομειακό περιβάλλον. Δίνοντας έμφαση στην έρευνα και την ιατρική επιστήμη, το ίδρυμα διαθέτει περισσότερα από 40 εργαστήρια εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, μεταξύ των οποίων προηγμένα εργαστήρια αλληλούχισης DNA νέας γενιάς, αναλυτικής χημείας και μεταφραστικής ιατρικής.

Στα βασικά πλεονεκτήματα του κτιρίου συγκαταλέγεται ο βιοκλιματικός του σχεδιασμός και η ενεργειακή του αυτονομία, χάρη στα οποία έχει αποσπάσει τη διεθνή περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold. Παράλληλα, η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα βρίσκονται στον πυρήνα της ακαδημαϊκής καθημερινότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από καινοτόμες παροχές, όπως τα lockers για ΑμεΑ, το δωμάτιο προσευχής και οι unisex χώροι υγιεινής. Σε ό,τι αφορά τη φιλοξενία, οι υπό κατασκευή φοιτητικές εστίες θα αξιοποιούνται και ως ξενοδοχειακές μονάδες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η προσέλευση των φοιτητών μειώνεται. Αυτή τη στιγμή, το ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί 2.000 φοιτητές και απασχολεί 70 εργαζόμενους, μέγεθος που θα αυξάνεται σταδιακά με την υλοποίηση κάθε νέας φάσης επέκτασης.

Το UNIC Athens πλαισιώνεται από ένα ευρύτατο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών, με κορυφαία τη σύμπραξή του με το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Purdue, το οποίο κατατάσσεται στην 4η θέση παγκοσμίως στις σχολές μηχανικών, ακολουθώντας τα MIT, Stanford και Berkeley. Σε εγχώριο επίπεδο, το ίδρυμα συμπράττει με το ΕΚΕΤΑ, που αποτελεί σημείο αναφοράς στην έρευνα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο πρακτικής εκπαίδευσης, η κλινική άσκηση των φοιτητών Ιατρικής πραγματοποιείται σε μερικά από τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως τα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan Hospital, Metropolitan General και ΛΗΤΩ.

O πρόεδρος του UNIC Athens, Παναγιώτης Σκανδαλάκης, επεσήμανε ότι η παρουσία του πανεπιστημίου στην Ελλάδα “έρχεται να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας και να ανεβάσει τον πήχη”. “Δεν ήρθαμε να αντικαταστήσουμε αλλά να προσθέσουμε και να εμπλουτίσουμε. Να δώσουμε μια επιλογή που θα κάνει πολλούς νέους να πουν, “δεν χρειάζεται να φύγω. Δεν κρύβουμε κάτι, αντιθέτως έχουμε πολλά να δείξουμε”, τόνισε χαρακτηριστικά

Ο κ. Πολεμίτης έκανε γνωστό ότι τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Purdue θα ξεκινήσουν το 2028, με την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου της Πολυτεχνικής Σχολής.Αναφερόμενος στις συνέργειες με τα δημόσια ιδρύματα, επεσήμανε: «Η συνεργασία μας στη Νομική με το ΕΚΠΑ μετράει ήδη αρκετά χρόνια, όπως συμβαίνει και με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Αυτή η κοινή πορεία όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον».Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εκπαίδευση δεν κοιτάζει ηλικίες, φέρνοντας ως παράδειγμα μια 84χρονη γυναίκα που πήρε πρόσφατα το πτυχίο της από τη Νομική Σχολή στη Λάρνακα και πλέον συνεχίζει με διδακτορικές σπουδές.

Στις εκπαιδευτικές υποδομές του ιδρύματος περιλαμβάνονται άνω των 40 εργαστηρίων και αιθουσών Problem-Based Learning (PBL), καθώς και 19 εξειδικευμένοι χώροι κλινικών δεξιοτήτων και Objective Structured Clinical Examinations (OSCEs). Ως το μοναδικό ανώτατο ίδρυμα με παρουσία εντός του «The Ellinikon», το UNIC Athens επενδύει σε εγκαταστάσεις που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και συστήματα ευεξίας. Όσον αφορά το κόστος φοίτησης, τα ετήσια δίδακτρα ξεκινούν από τις 15.000 ευρώ για την πλειονότητα των σχολών και αγγίζουν τις 27.000 ευρώ για το πρόγραμμα της Ιατρικής.