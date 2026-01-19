Η JTI συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας του εργοστασίου της ΣΕΚΑΠ στην Ξάνθη, στέλνοντας σαφές μήνυμα μακροπρόθεσμης επένδυσης και παραγωγικής συνέχειας στη Βόρεια Ελλάδα. Η επέτειος, που γιορτάστηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ανέδειξε τη μετεξέλιξη μιας ιστορικής μονάδας σε σύγχρονο εξαγωγικό κόμβο με διεθνή προσανατολισμό.

Παρουσία κυβερνητικών και θεσμικών εκπροσώπων, αυτοδιοικητικών αρχών και φορέων της περιοχής, η διοίκηση της JTI και η ομάδα του εργοστασίου παρουσίασαν την πορεία της ΣΕΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας στον ρόλο της ως υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της JTI Hellas, με ευθύνη για τις αγορές Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου και Μάλτας, Janine Neuhaus, υπογράμμισε ότι η 50ετία δεν αντιμετωπίζεται ως επετειακή αναδρομή, αλλά ως σημείο εκκίνησης για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, από την απόκτηση της ΣΕΚΑΠ το 2018, η JTI έχει υλοποιήσει επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 40 εκατ. δολάρια, μετατρέποντας το εργοστάσιο σε πρότυπο παραγωγικής αριστείας εντός του Ομίλου.

«Το εργοστάσιο της JTI στην Ξάνθη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια ιστορική παραγωγική μονάδα μπορεί να εξελιχθεί και να ενταχθεί δυναμικά σε έναν παγκόσμιο οργανισμό, διατηρώντας τον τοπικό της χαρακτήρα. Για εμάς στη JTI, η επέτειος των 50 ετών δεν αφορά το παρελθόν, αλλά τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε με μακροπρόθεσμη προοπτική, στους ανθρώπους, στην παραγωγή και στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, η ΣΕΚΑΠ λειτουργεί με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα του Ομίλου JTI, προσφέροντας σταθερές θέσεις εργασίας, οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον και ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, η JTI διατηρεί ενεργό ρόλο στη στήριξη της ελληνικής καπνοπαραγωγής, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και τη σύνδεση πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.

Ο Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI Hellas, Συμεών Σιδηρόπουλος, σημείωσε ότι η ΣΕΚΑΠ αποτελεί για την εταιρεία κάτι περισσότερο από μια παραγωγική μονάδα. «Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, άρρηκτα συνδεδεμένος με την Ξάνθη και ευρύτερα την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε με συνέπεια στο εργοστάσιο και στους ανθρώπους του, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά του», ανέφερε.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης χαρακτήρισε τις επενδύσεις άνω των 40 εκατ. δολαρίων της JTI στην Ξάνθη ως ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, τονίζοντας ότι η Θράκη αποτελεί την αρχή της Ευρώπης και όχι την άκρη της Ελλάδας. Αντίστοιχα, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος επισήμανε τον ρόλο της ΣΕΚΑΠ ως αναπόσπαστου κομματιού της ταυτότητας της περιοχής, συνδέοντας τη μακρόχρονη πορεία της με τη διαρκή εξέλιξη και τους ανθρώπους της.

Η παρουσία της JTI στην Ξάνθη αποτυπώνεται και σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δωρεά του JTI Foundation για την προστασία και ανάδειξη του περιαστικού άλσους της πόλης, που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025. Με τη διοίκηση να επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνέχιση των επενδύσεων, το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ τοποθετείται πλέον ως κόμβος βιομηχανικής αριστείας και καινοτομίας, σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις Αρχές και τους θεσμικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.