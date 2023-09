Το Your Directors Club, πραγματοποίησε ακόμα μια εκδήλωση με τίτλο “The Skills of the Future and Strategic Foresight ” την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των μηνιαίων συναντήσεων (Lunch Circles) που διοργανώνει ο οργανισμός για να ενισχύσει τα μέλη του στη διαχείριση κομβικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο ρόλο τους.

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι κκ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης και Δρ. Ιωάννης Θάνος, Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συζητήθηκαν οι αλλαγές που φέρνει η εξέλιξη της τεχνολογίας στις ζωές μας, πόσο σημαντικό είναι τα υψηλόβαθμα στελέχη της χώρας να αγκαλιάσουν αυτές τις αλλαγές ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτές και να εξελιχθούν περαιτέρω τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη για συνεχή μάθηση ενώ τονίστηκε η σημαντικότητα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και κυρίως της δημιουργικότητας που θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του μέλλοντος.

Τα μέλη του YDC είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τρόπους παραγωγής πρωτότυπων και χρήσιμων ιδεών για την ενίσχυση της δημιουργικότητας τους η οποία συνδέεται άρρηκτα με τη σκέψη έξω από το κουτί και τη φαντασία τους.

Ο κύριος Μαστρογεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν υφίσταται πια η φράση «ολοκλήρωσα τις σπουδές μου» τονίζοντας ότι η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ ενώ ο Δρ. Θάνος έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «Τολμήστε να σκεφτείτε διαφορετικά!»

