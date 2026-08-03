Το νέο πλαίσιο που επιτρέπει τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση της οφειλής ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακρατείται μέρος του τιμήματος υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος της παρακράτησης θα εξαρτάται από μια αναλυτική βαθμολόγηση της φορολογικής συμπεριφοράς του οφειλέτη, η οποία μπορεί να περιορίσει την παρακράτηση στο 25% ή να την ανεβάσει έως και στο 100% του υπολοίπου της κατάσχεσης.

Παράλληλα, η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή μέσω του myAADE, με συγκεκριμένα δικαιολογητικά, προθεσμίες και προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης άρσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

1. Η αίτηση για την άρση της κατάσχεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην αρμόδια υπηρεσία που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής. Αν υπάρχουν κατασχέσεις από περισσότερες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, αρκεί η υποβολή της αίτησης σε μία από αυτές. Στην αίτηση δηλώνονται τα στοιχεία του οφειλέτη, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου και του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποθηκοφυλακείου, τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ, εμπορική και αντικειμενική αξία, τίμημα και τρόπος καταβολής), τα στοιχεία της κατασχετήριας έκθεσης και της οφειλής.

2. Ο οφειλέτης οφείλει να υποβάλει πρόσφατο κτηματολογικό φύλλο ή πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια ή δεν έχει προσδιοριστεί η εμπορική αξία, φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

3. Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καλύπτονται ήδη πλήρως από εμπράγματες ασφάλειες ή εγγυήσεις, δεν απαιτείται παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης υποβάλλει τα απαραίτητα στοιχεία για το ακίνητο που παραμένει δεσμευμένο, μαζί με έκθεση εκτίμησης και, όπου απαιτείται, βεβαίωση του ενυπόθηκου δανειστή.

4. Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την είσπραξη της οφειλής και ισχύει για έναν μήνα από την έκδοσή της.

5. Η μεταβίβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τίμημα χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου που είχε προσδιοριστεί κατά την επιβολή της κατάσχεσης. Αν η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη, λαμβάνεται υπόψη αυτή. Για κατασχέσεις άνω της πενταετίας απαιτείται νέα εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

6. Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρεις βασικές προϋποθέσεις:

ο οφειλέτης να δικαιούται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής,

το τίμημα να μην υπολείπεται της απαιτούμενης αξίας του ακινήτου,

από το τίμημα να παρακρατείται ποσό τουλάχιστον ίσο με το 25% του υπολοίπου της κατάσχεσης, με το τελικό ποσοστό να καθορίζεται από τη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο οφειλέτης.

Εάν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπει η φορολογική ενημερότητα ή η βεβαίωση οφειλής, αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό.

Το σύστημα βαθμολόγησης

7. Η ΑΑΔΕ εισάγει για πρώτη φορά σύστημα αξιολόγησης της φορολογικής συνέπειας των οφειλετών, με συνολική βαθμολογία από 0 έως 100 βαθμούς. Τα πέντε κριτήρια είναι:

Συνέπεια στις ρυθμίσεις οφειλών (έως 10 βαθμοί), ανάλογα με την τήρηση των ρυθμίσεων και την ύπαρξη ή μη αρρύθμιστων χρεών.

Φορολογική συνέπεια (έως 20 βαθμοί), με βάση την εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ την τελευταία τριετία.

Αποπληρωμή της οφειλής μετά την κατάσχεση (έως 15 βαθμοί), ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής που έχει εξοφληθεί.

Χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την κατάσχεση (έως 25 βαθμοί), με υψηλότερη βαθμολογία για τις πιο πρόσφατες κατασχέσεις.

Προέλευση της οφειλής (έως 30 βαθμοί), με ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των οφειλών που δεν προέρχονται κυρίως από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.

Με βάση τη συνολική βαθμολογία διαμορφώνεται και το ποσοστό παρακράτησης: