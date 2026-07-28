Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Coca Cola HBC, της Metlen και της Πειραιώς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.521,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.531,76 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.510,38 μονάδες (-0,30%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 371,19 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.360.699 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,18%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,56%), της Coca Cola HBC (+2,45%), και της Πειραιώς (+1,69%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-11,01%), της CrediaBank (-3,85%), της ΔΕΗ (-2,86%), της Motor Oil (-2,81%) και της Viohalco (-2,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.785.286 και 8.409.995 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 55,64 εκατ. ευρώ και η Aktor με 53,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 63 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δρομέας (+6,98%) και EINS (+4,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Aktor (-11,01%) και CrediaBank (-3,85%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,7000 -11,01%

ALLWYN: 13,1000 +0,89%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,1800 -0,88%

CREDIABANK: 0,9240 -3,85%

OPTIMA: 10,4000 -1,14%

ΤΙΤΑΝ: 52,2000 -0,57%

ALPHA BANK: 4,1720 +2,56%

AEGEAN AIRLINES: 11,9000 -1,00%

VIOHALCO: 17,1200 -2,73%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 42,4000 -0,93%

ΔΑΑ: 10,2800 -1,25%

ΔΕΗ: 21,7400 -2,86%

COCA COLA HBC: 58,5000 +2,45%

ΕΛΠΕ: 12,4400 -0,56%

ELVALHALCOR: 3,6600 -0,14%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,1650 +0,84%

ΕΥΔΑΠ: 11,3800 +0,89%

EUROBANK: 4,4000 +0,16%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1350 -0,57%

MOTOR OIL: 48,4800 -2,81%

JUMBO: 23,6400 -0,17%

ΟΛΠ: 43,8500 +0,57%

ΟΤΕ: 19,9300 +0,61%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,7400 +1,69%