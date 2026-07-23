Συνολικά 50.305 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που έχει υλοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική συνάντηση εργασίας στην Πρέβεζα.

Ειδικότερα, 16.395 πολίτες συμμετείχαν σε δράσεις απασχόλησης, ενώ οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα κατάρτισης ανήλθαν σε 33.910. Οι παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Το έργο που έχει υλοποιηθεί στην Ήπειρο, καθώς και τα επόμενα βήματα της Υπηρεσίας, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουλίου, παρουσία της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη, Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

«Η Ήπειρος είναι μια περιοχή με ιδιαίτερες παραγωγικές δυνατότητες και διαφορετικές ανάγκες ανά τοπική αγορά εργασίας. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων», δήλωσε η κ. Χορμόβα και υπογράμμισε «Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου υλοποιήθηκαν 44 προγράμματα απασχόλησης.

Από τους 16.395 ωφελούμενους, οι 8.283 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, οι 4.470 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, οι 1.895 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και οι 1.747 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κοινωνική στόχευση των παρεμβάσεων. Το 64% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 37% είναι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 18% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 41% είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ωφελούμενοι από τις δράσεις κατάρτισης ανέρχονται σε 33.910, εκ των οποίων 15.038 είναι άνεργοι και 18.872 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες φτάνουν τις 21.751 και αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων αφορά δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, 17.882 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 13.599 σε πράσινες δεξιότητες και 1.125 σε οικονομικό εγγραμματισμό.

Παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν επίσης σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις εξαγωγές, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας ανέργων και εργαζομένων και την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην περιοχή. Στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ έχουν φοιτήσει 3.191 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 789.

Αντίστοιχα, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιωαννίνων έχουν φοιτήσει 1.069 σπουδαστές, από τους οποίους έχουν αποφοιτήσει 178. Συνολικά, 4.260 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Ήπειρο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι στοχευμένες παρεμβάσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ιωαννίνων, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής.

Μεταξύ των αντικειμένων περιλαμβάνονται η μελισσοκομία, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η ελαιοκομία, η κατάρτιση κλαδευτών και εμβολιαστών, καθώς και δράσεις κοινωνικής επανένταξης και κατάρτισης ευάλωτων ομάδων.

Ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο προβλέπει την υλοποίηση πιο στοχευμένων τοπικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιμέρους αγοράς εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της σύζευξης μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων.

Προβλέπεται ακόμη η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων και η συνέχιση της στήριξης των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται επίσης η στενότερη διασύνδεση των ΕΠΑΣ, των ΣΑΕΚ και των ΚΔΒΜ με την παραγωγή, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και τα τεχνικά επαγγέλματα.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου μειώθηκε κατά 11,8% την περίοδο 2019-2025.