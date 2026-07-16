Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ήπια υποχώρηση σημειώνουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα και στην κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.480,84 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,20%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 22,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+2,06%), της CrediaBank (+0,82%) και της Coca Cola HBC (+0,35%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,58%), της Viohalco (-1,67%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,14%) και της Alpha Bank (-1,13%).

Ανοδικά κινούνται 28 μετοχές, 41 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ave (+4,07%) και Νάκας (+3,61%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Elvalhalcor (-2,58%) και Εβροφάρμα (-2,43%).