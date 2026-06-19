Ένα ολοκληρωμένο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα επιχειρεί να διαμορφώσει η KIEFER, συνδέοντας την πράσινη ενέργεια με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την υπολογιστική ισχύ και τη ρομποτική. Από τον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου ξεκίνησε την πορεία της, η εταιρεία επεκτείνεται πλέον σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές, αναπτύσσοντας εφαρμογές AI, ελληνικό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) και ρομποτικά συστήματα με λογισμικό που σχεδιάζεται στην Ελλάδα.

Η προσέγγιση της KIEFER βασίζεται σε μια ενιαία αλυσίδα: πράσινη ενέργεια, AI Factory, Sophea AI, Hyperion-X και Physical AI. Η λογική πίσω από το μοντέλο είναι ότι κάθε επίπεδο τροφοδοτεί το επόμενο. Η ενέργεια στηρίζει τις υποδομές υπολογιστικής ισχύος, οι υποδομές εκπαιδεύουν μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα μοντέλα γίνονται εφαρμογές και οι εφαρμογές μεταφέρονται, μέσω της ρομποτικής, στον φυσικό κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η KIEFER υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 175 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα διετίας. Από αυτά, περίπου 25 εκατ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί, μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επιπλέον 150 εκατ. ευρώ προγραμματίζονται για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο CEO της KIEFER, Χρήστος Πετρόχειλος, υπογράμμισε κατά την παρουσίαση της εταιρείας, ότι η τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στην εισαγωγή έτοιμων λύσεων, αλλά απαιτεί εγχώρια υποδομή, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας δεν χτίζεται με την εισαγωγή έτοιμων λύσεων, αλλά με δική μας υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό».

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι κάθε ελληνικός οργανισμός να μπορεί να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς να παραδίδει τον έλεγχο των δεδομένων του και με προσιτό κόστος.

Αναφερόμενος στη ρομποτική, ο κ. Πετρόχειλος εκτίμησε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο τα ρομπότ θα αρχίσουν να μπαίνουν πιο ουσιαστικά στην καθημερινότητα, ακόμη και στο σπίτι. Τόνισε, πάντως, ότι η φιλοσοφία της εταιρείας δεν είναι η αντικατάσταση του ανθρώπου, αλλά η βελτιστοποίηση της εργασίας του. Όπως σημείωσε, σε κρίσιμες υποδομές και επικίνδυνα περιβάλλοντα, τα ρομποτικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν ακόμη και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Από την πράσινη ενέργεια στο AI Factory

Η αφετηρία της KIEFER βρίσκεται στον κλάδο της ενέργειας. Δραστηριοποιείται εδώ και 11 χρόνια στον χώρο, έχοντας παραδώσει έργα ισχύος 1,2 GW, ενώ η συνολική ισχύς υπό ανάπτυξη ξεπερνά τα 3 GW.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η KIEFER χτίζει το επόμενο επίπεδο του οικοσυστήματός της: τις υποδομές υπολογιστικής ισχύος για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κεντρικό ρόλο στο πλάνο έχει η ανάπτυξη data centers σε Αθήνα και Μεγαλόπολη, τα οποία θα τροφοδοτούνται από πράσινη ενέργεια και θα αξιοποιούν υποδομές NVIDIA, με στόχο τη δημιουργία ενός AI Factory για απαιτητικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης σε ελληνικό έδαφος.

Η εταιρεία τοποθετεί το εγχείρημα ως ανοιχτή υποδομή για startups, scale-ups, επιχειρήσεις, ερευνητές, πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς, ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε υψηλή υπολογιστική ισχύ χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν δεδομένα στο εξωτερικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπονται υπηρεσίες GPU-as-a-Service για startups και scale-ups, ιδιωτικό cloud για επιχειρησιακούς πελάτες, προσομοιώσεις μέσω NVIDIA Omniverse και υποδομές Edge AI για ρομποτικές εφαρμογές. Σύμφωνα με την εταιρεία, 14 ιδρύματα χρησιμοποιούν ήδη τις υποδομές της, με τα ερευνητικά δεδομένα να παραμένουν στην Ελλάδα.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη εφαρμογών AI βασίζεται συχνά σε υποδομές εκτός Ελλάδας. Η KIEFER επενδύει σε ένα μοντέλο όπου τα δεδομένα, η υπολογιστική ισχύς, το ανθρώπινο δυναμικό και οι κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές παραμένουν και τίθενται υπό επεξεργασία στη χώρα.

Το ελληνικό LLM και οι εφαρμογές Sophea

Σε επίπεδο λογισμικού, στο επίκεντρο βρίσκεται το Sophea AI, ένα ελληνικό οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και το Sophea K1, ένα ανοιχτού κώδικα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, σχεδιασμένο εξαρχής για την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά δεδομένα. Η ανάπτυξή του εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να προσφέρει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς λύσεις γενετικής AI που μπορούν να λειτουργούν στα ελληνικά, χωρίς πλήρη εξάρτηση από ξένες πλατφόρμες.

Το ελληνικό LLM της KIEFER αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία του εγχειρήματος, καθώς λειτουργεί ως η γλωσσική και γνωσιακή βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν εξειδικευμένες εφαρμογές για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα και τα συστήματά τους σε φυσική ελληνική γλώσσα, με μεγαλύτερο έλεγχο στην ασφάλεια, την επεξεργασία και την κυριότητα της πληροφορίας.

Στο ίδιο οικοσύστημα εντάσσεται το Sophea Canary ASR, ένα δίγλωσσο μοντέλο φωνής για ελληνικά και αγγλικά, το οποίο μετατρέπει τον προφορικό λόγο σε γραπτό κείμενο και υποστηρίζει απευθείας μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά.

Η εταιρεία έχει επίσης αναπτύξει το Sophea Nous, μια λύση που επιτρέπει σε οργανισμούς να αξιοποιούν την εσωτερική τους γνώση σε φυσική ελληνική γλώσσα, καθώς και το Sophea Meet, για απομαγνητοφώνηση, περιλήψεις και καταγραφή ενεργειών σε συσκέψεις.

Παράλληλα, η KIEFER αναπτύσσει το Hyperion-X, μια αυτόνομη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η πλατφόρμα καλύπτει την πρόβλεψη παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, την εξισορρόπηση και το αυτοματοποιημένο trading, απευθυνόμενη σε παραγωγούς ΑΠΕ, ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας και traders.

Physical AI και ρομπότ για κρίσιμες εφαρμογές

Το τελευταίο επίπεδο της αλυσίδας είναι το Physical AI, δηλαδή η μεταφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης από το ψηφιακό περιβάλλον στον φυσικό κόσμο. Ως εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Unitree στην Ελλάδα, η KIEFER αναπτύσσει εφαρμογές, λογισμικό, παραμετροποίηση και συστήματα ελέγχου για ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ. Το hardware προέρχεται από την Unitree, όμως ο «εγκέφαλος» των ρομπότ, δηλαδή το λογισμικό και οι εφαρμογές που επιτρέπουν στα συστήματα να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να επικοινωνούν στα ελληνικά, αναπτύσσεται στην Ελλάδα.

Τα ρομποτικά συστήματα απευθύνονται κυρίως σε απαιτητικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα, με εφαρμογές στην επιθεώρηση ενεργειακών υποδομών και υποσταθμών υψηλής τάσης, στην περιπολία και επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων, στην παρακολούθηση της προόδου κατασκευαστικών έργων, στη συλλογή δεδομένων πεδίου και στην υποστήριξη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η KIEFER έχει αναπτύξει εξειδικευμένο τετράποδο ρομπότ για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για περιβάλλοντα στα οποία η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη.