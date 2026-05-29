Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

Ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.382,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,43%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 27,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,41%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,45%), της Elvalhalcor (+2,79%), της Alpha Bank (+2,72%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,14%) και της Jumbo (+2,10%).

Αντιθέτως μικρή πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαρλάντης (-0,13%) και των ΕΛΠΕ (-0,10%).

Ανοδικά κινούνται 79 μετοχές, 11 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παΐρης (+7,25%) και Νάκας (+4,12%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-4,21%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου(-1,98%).