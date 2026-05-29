Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο