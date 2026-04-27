Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής και στην βελτίωση της θέσης τους στην αγορά με απώτερο στόχο την εξασφάλιση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων, στοχεύει δράση η οποία τρέχει από τις 19 Μαρτίου.

Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν

στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών

σύγχρονων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική διαδικασία

στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων τους

συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, με σκοπό την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, την διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ενεργειακή μετάβαση.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες, δηλαδή τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και εταιρείες στων οποίων το κεφάλαιο συμμετέχουν ή τα δικαιώματα ψήφου κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες

εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 19/3/2026 έως 30/6/2026

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από €2.000 έως €20.000. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

