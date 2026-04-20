Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την άνοδο που θα σημειωθεί εκ νέου στις τιμές των καυσίμων κρούει ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

«Σε πέντε μέρες θα δούμε άνοδο και πάλι στις τιμές του πετρελαίου» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ERTnews και την εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» ενώ οι τιμές στην ελληνική αγορά αυξάνονται μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις συνομιλίες για εξεύρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σχοινί.

«Όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης» δήλωσε.

«Οι διακυμάνσεις στις τιμές που βλέπουμε είναι 24ωρου» εξήγησε και συμπλήρωσε πως «οι διαφορετικές τιμές που παρατηρούνται στα πρατήρια έχει να κάνει με το πότε αυτά προμηθεύονται καύσιμα».