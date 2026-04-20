Η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη αλλάζει πίστα και περνά σε μια νέα φάση έντονης ανάπτυξης, με τις τιμές να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις και το επενδυτικό ενδιαφέρον να ενισχύεται σταθερά. Η πόλη δεν θυμίζει πλέον μια αγορά που απλώς ανακάμπτει μετά την κρίση, αλλά έναν ώριμο προορισμό που προσελκύει κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές των κατοικιών ακολουθούν ανοδική πορεία, με ετήσιες αυξήσεις που σε ορισμένες περιοχές ξεπερνούν ακόμη και το 10%. Η δυναμική αυτή δεν θεωρείται συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα μιας σειράς εξελίξεων που αλλάζουν συνολικά τον χάρτη της πόλης και αναβαθμίζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Engel & Völkers Ελλάδος, οι αγοραστές εμφανίζονται πλέον πιο επιλεκτικοί. Δίνουν προτεραιότητα σε ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα, σε διαμερίσματα κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε περιοχές που συνδυάζουν ποιότητα ζωής με εύκολη πρόσβαση. Η τάση αυτή οδηγεί και σε αναβάθμιση του διαθέσιμου αποθέματος, με περισσότερες ανακαινίσεις και νέα projects υψηλότερων προδιαγραφών.

Η αγορά της Θεσσαλονίκης προσφέρει πλέον ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Από μικρά επενδυτικά διαμερίσματα στο κέντρο, που απευθύνονται κυρίως σε όσους στοχεύουν σε εισόδημα από ενοικίαση, μέχρι κατοικίες υψηλών προδιαγραφών σε παραθαλάσσιες ή προαστιακές περιοχές.

Οι τρεις βασικοί παράγοντες

Τρεις βασικοί παράγοντες εξηγούν τη σημερινή εικόνα. Πρώτον, οι μεγάλες υποδομές. Η σταδιακή λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις αξίες των ακινήτων, ειδικά σε περιοχές όπως ο Βαρδάρης και το ιστορικό κέντρο. Παράλληλα, έργα όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ και η δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Δεύτερον, η διεθνής διάσταση της πόλης. Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε κόμβο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και logistics, γεγονός που προσελκύει ξένους επενδυτές αλλά και επαγγελματίες που αναζητούν κατοικία. Το ενδιαφέρον αυτό προσθέτει βάθος στην αγορά και δημιουργεί προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τρίτον, η ίδια η ωρίμανση της αγοράς. Η στροφή προς πιο σύγχρονες κατασκευές και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, σε συνδυασμό με την ανακαίνιση παλαιότερων ακινήτων, δημιουργεί ένα πιο οργανωμένο και επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι διαφοροποιήσεις στις τιμές μεταξύ των περιοχών παραμένουν έντονες. Στο ιστορικό κέντρο και στις ζώνες γύρω από την Εγνατία, οι τιμές κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με το ενδιαφέρον να παραμένει ισχυρό λόγω της κεντρικότητας και της πρόσβασης. Ο Βαρδάρης εμφανίζει χαμηλότερες τιμές, αλλά κερδίζει έδαφος λόγω της σύνδεσης με το μετρό.

Στην Καλαμαριά, που αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή παραθαλάσσια προάστια, οι τιμές παραμένουν υψηλές και ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο για νεόδμητα ακίνητα με θέα στη θάλασσα. Αντίστοιχα, η Θέρμη καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, προσελκύοντας οικογένειες και επενδυτές που αναζητούν σύγχρονες κατοικίες εκτός κέντρου.

Στο Πανόραμα, που θεωρείται μία από τις πιο ακριβές περιοχές, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για ακίνητα με θέα και υψηλές προδιαγραφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά ξεπερνούν ακόμη και τα 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Όπως επισημαίνει ο CEO της Engel & Völkers Ελλάδος, Γιώργος Πετράς, η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο της «αναδυόμενης» αγοράς. Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά και η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων διατηρεί την ανοδική πορεία των τιμών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: η αγορά ακινήτων στη Θεσσαλονίκη δεν υπόσχεται απλώς προοπτικές, αλλά ήδη αποδίδει. Και αυτό εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότεροι επενδυτές σπεύδουν να τοποθετηθούν πριν οι τιμές κινηθούν ακόμη υψηλότερα.