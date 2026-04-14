Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για τον γαμήλιο τουρισμό: η διεθνής ζήτηση βαίνει διογκούμενη, οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται, αλλά το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η χώρα δύναται να μετατρέψει τη δημοφιλία της σε διατηρήσιμη στρατηγική υπεροχή. Τα σύννεφα του πολέμου στον Αραβικό Κόλπο αραιώνουν και ο τουρισμός στο μυαλό του ταξιδιώτη βρίσκεται στις επάλξεις των προτεραιοτήτων του. Είναι καιρός η χώρα να προσεγγίσει υψηλού εισοδήματος θεματικούς κλάδους, χώρους που αποτελούν παρακαταθήκη για υψηλότερο συνάλλαγμα.

Το 2026 διαγράφεται ως χρονιά-ορόσημο για τον wedding tourism, σε μια συγκυρία όπου η ελληνική αγορά καλείται να απαντήσει σε πιο σύνθετες απαιτήσεις και εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η αγορά destination weddings αναμένεται να φτάσει περίπου τα 16,2 δισ. δολάρια το 2026 και 26,8 δισ. δολάρια έως το 2036. Παράλληλα, τα destination weddings αντιστοιχούν πλέον σε σημαντικό ποσοστό των συνολικών γάμων παγκοσμίως, ενώ η ζήτηση για εμπειρίες υψηλής ποιότητας και πολυήμερες, εμπειρικές διοργανώσεις συνεχίζει να ενισχύεται.

Αυτό σημαίνει ότι η ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Το ζητούμενο, πλέον, δεν είναι μόνο η προσέλκυση ζήτησης, αλλά η στρατηγική αξιοποίησή της. Ωστόσο, αν δεν υπάρξει συντονισμένη δράση, υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να παραμείνει «trendy», αλλά όχι στρατηγικά εδραιωμένη αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη για σαφές positioning γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Σε αυτό το περιβάλλον, η δυναμική του κλάδου είναι ήδη εμφανής. Όπως επισημαίνει στο Newsbeast ο κ. Θωμάς Πολίτης, πρόεδρος της Greek Destination Planners Association, ο γαμήλιος τουρισμός πολυτελείας στην Ελλάδα, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας, με σημαντικές προοπτικές για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και την αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Η χώρα μας, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη καταφέρει να τοποθετηθεί στον παγκόσμιο χάρτη ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για γάμους υψηλών απαιτήσεων.

Ταυτόχρονα, συμπληρώνει πως η αυξανόμενη ζήτηση επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. Ζευγάρια από αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης –όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μέση Ανατολή και η Ινδία– επιλέγουν την Ελλάδα όχι μόνο για τους εμβληματικούς προορισμούς της, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά και για ανερχόμενες περιοχές όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Πελοπόννησος, οι οποίες προσφέρουν πιο διαφοροποιημένες και αυθεντικές εμπειρίες πολυτέλειας.

Στην εγχώρια αγορά, ο γαμήλιος τουρισμός πολυτελείας λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη ενός ολόκληρου οικοσυστήματος υπηρεσιών: wedding planners, ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών, χώροι εκδηλώσεων, catering, designers, φωτογράφοι και πλήθος άλλων επαγγελματιών συνεργάζονται για τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών, ο ίδιος υπογραμμίζει. Η συμβολή του κλάδου στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου είναι επίσης καθοριστική, καθώς πολλοί γάμοι πραγματοποιούνται εκτός υψηλής περιόδου, όπου είναι και πιο εύκολο να βρεθεί διαθεσιμότητα σε ξενοδοχεία για τη διαμονή των καλεσμένων.

Ωστόσο, παρά την ανοδική πορεία, οι προκλήσεις παραμένουν. Ο κ. Πολίτης τονίζει ότι η γραφειοκρατία, η έλλειψη ενιαίας στρατηγικής προβολής, οι υποδομές σε ορισμένους προορισμούς και η απουσία θεσμικού πλαισίου για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Χωρίς συντονισμένη δράση, υπάρχει ορατός κίνδυνος η Ελλάδα να διατηρήσει τον χαρακτήρα ενός «trendy» προορισμού, χωρίς όμως να εδραιωθεί στρατηγικά στη διεθνή αγορά.

Την ίδια στιγμή, οι ευκαιρίες που διαμορφώνονται είναι ιδιαίτερα ισχυρές. Η διεθνής τάση στρέφεται προς εξατομικευμένες, βιωματικές εμπειρίες υψηλής αισθητικής, με τους πελάτες να αναζητούν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή τελετή. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική της ταυτότητα, συνδυάζοντας το φυσικό τοπίο με την τοπική γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό, δημιουργώντας ολοκληρωμένα wedding experiences που ξεπερνούν την έννοια μιας απλής τελετής.

Σε επίπεδο στρατηγικής, ο ίδιος θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες: τη δημιουργία ενός εθνικού brand για τον γαμήλιο τουρισμό, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την επένδυση στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματιών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ψηφιακής τεχνολογίας και του στοχευμένου marketing, με έμφαση σε αγορές υψηλής αγοραστικής δύναμης, αλλά και την ανάπτυξη θεματικών προτάσεων, όπως multi-day wedding experiences, luxury elopements και ολοκληρωμένα pre- και post-wedding ταξίδια.

Σύμφωνα με τον κ. Πολίτη, ο γαμήλιος τουρισμός πολυτελείας δεν αποτελεί απλώς μια τάση, αλλά μια στρατηγική ευκαιρία για τη χώρα μας να αναβαθμίσει το τουριστικό της αποτύπωμα και να διεκδικήσει ηγετική θέση διεθνώς. Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες διαφοροποίησης του ελληνικού τουρισμού.

Σε αυτή την κατεύθυνση, καταλήγει, καθοριστικός είναι και ο ρόλος της Greek Destination Planners Association, η οποία από την ίδρυσή της επιδιώκει να ενώσει επαγγελματίες και φορείς του κλάδου, προωθώντας τις απαραίτητες στρατηγικές ενέργειες ώστε η Ελλάδα να προσελκύει ολοένα και περισσότερα ζευγάρια που αναζητούν μοναδικές, υψηλού επιπέδου εμπειρίες για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους.