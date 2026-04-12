Ανοδική πορεία καταγράφει για ακόμη ένα τρίμηνο η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, με τις τιμές τόσο στην αγορά όσο και στην ενοικίαση κατοικιών να συνεχίζουν την αυξητική τους τάση.

Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, διατηρώντας την πίεση στις τιμές σε όλη τη χώρα.

Σε εθνικό επίπεδο, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ η μέση τιμή ενοικίασης κατέγραψε άνοδο 4,2%. Η διαφορά αυτή μεταξύ αγοράς και ενοικίασης αποτυπώνει την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, καθώς περισσότεροι στρέφονται στην αγορά ακινήτων, ωθώντας τις τιμές προς τα πάνω.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην Αττική, οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν ακόμη πιο ισχυρή, φτάνοντας το 9,7%. Αντίστοιχα, στα ενοίκια καταγράφηκε αύξηση 3,9% στην Αττική και 6,6% στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσεται στη συμπρωτεύουσα.

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ακινήτων, με συγκεκριμένες περιοχές να καταγράφουν εντυπωσιακές αυξήσεις. Περιοχές όπως η Ξηροκρήνη και η Παναγιά Φανερωμένη σημείωσαν άνοδο που ξεπερνά το 25% στις τιμές πώλησης, ενώ ανοδική πορεία παρουσιάζουν και προάστια όπως η Σταυρούπολη και η Χαλάστρα. Στον τομέα των ενοικιάσεων, περιοχές όπως η Θέρμη και η Μενεμένη συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η γεωγραφική κατανομή των τιμών δείχνει ότι τα νότια προάστια της Αττικής και οι Κυκλάδες διατηρούν την πρωτοκαθεδρία στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας. Οι τιμές πώλησης στις περιοχές αυτές κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στα ενοίκια. Στην Αττική, περιοχές όπως η Βουλιαγμένη, η Βούλα και η Γλυφάδα παραμένουν σταθερά στις πρώτες θέσεις.

Αντίθετα, πιο οικονομικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, όπως η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλώρινα, όπου οι τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες. Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα ενοίκια, με περιοχές όπως τα Γρεβενά και η Πέλλα να προσφέρουν πιο προσιτές λύσεις.

Τα φτηνά… ακριβαίνουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση μετακίνησης της ζήτησης προς πιο οικονομικές περιοχές, κυρίως εντός των μεγάλων αστικών κέντρων. Περιοχές όπως ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα στην Αττική εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές πώλησης, γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον από αγοραστές που αναζητούν πιο προσιτές επιλογές.

Αντίστοιχα, στην αγορά ενοικίασης, περιοχές όπως το Πέραμα, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι παρουσιάζουν αυξητική τάση, καθώς συγκεντρώνουν ενδιαφέρον από ενοικιαστές που απομακρύνονται από τα ακριβότερα σημεία των πόλεων.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η έντονη κινητικότητα στην αγορά στεγαστικών δανείων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει σχετικά ευνοϊκή, με την πλειονότητα των δανειοληπτών να λαμβάνει το σύνολο του ποσού που αιτείται. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πλήρους εκταμίευσης καταγράφονται σε δάνεια μεσαίας κατηγορίας, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας.

Ο δείκτης Loan-To-Value

Παράλληλα, ο δείκτης Loan-To-Value εμφανίζει αύξηση σε όλες τις κατηγορίες δανείων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι οι τράπεζες καλύπτουν μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των ακινήτων. Αυτό διευκολύνει τους αγοραστές, αλλά ταυτόχρονα ενδέχεται να ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση, διατηρώντας τις τιμές σε ανοδική τροχιά.

Πονοκέφαλος για νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την προσιτότητα της κατοικίας, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος. Η αύξηση των τιμών πώλησης σε συνδυασμό με την άνοδο των ενοικίων περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές και εντείνει την πίεση στην αγορά.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε φάση έντονης δραστηριότητας, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και τη χρηματοδότηση να στηρίζει την αγοραστική δυναμική. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της τάσης ενδέχεται να εντείνει τις ανισορροπίες, ιδίως ως προς την πρόσβαση στην κατοικία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα κριθεί αν η αγορά θα συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς ή αν θα υπάρξει επιβράδυνση. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία των τιμών στα ακίνητα παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.