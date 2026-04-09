Με εμπόδια συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους του Fuel Pass εξαιτίας των προβλημάτων που παρατηρούνται στη λειτουργία της πλατφόρμας και αφορούν κυρίως στην ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων των πολιτών, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προσπαθώντας να βρουν άκρη.

Η ταυτοποίηση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης. Το σύστημα, που ενεργοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στοχεύει στη διασταύρωση των στοιχείων των δικαιούχων και στον περιορισμό φαινομένων λήψης παράνομων ενισχύσεων που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν.

Πρακτικά όμως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθώς όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews σε αρκετές περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται η αποστολή του απαραίτητου κωδικού επιβεβαίωσης προς τους χρήστες. Η ταυτοποίηση «κολλάει» και η πλατφόρμα κατευθύνει τους πολίτες στα ΚΕΠ για φυσική επιβεβαίωση των στοιχείων τους.

Aυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να επιχειρούν να επιλύσουν επιτόπου το ζήτημα, προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η υποβολή της αίτησής τους.

Τεχνικές δυσλειτουργίες είχαν καταγραφεί από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, όταν το σύστημα κατέρρευσε λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας. Παρά τις προσπάθειες αποσυμφόρησης με την ενεργοποίηση νέου μοντέλου υποβολής αιτήσεων με βάση τον λήγοντα Αριθμό Φορολογικού Μητρώου των δικαιούχων, η εικόνα παραμένει προβληματική με τους χρήστες να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Fuel Pass: Έφτασαν τις 800.000 οι αιτήσεις

Σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων, μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη οι αιτήσεις μόλις ξεπέρασαν τις 800.000.

Όσοι υπέβαλαν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν ήδη λάβει την επιδότηση, ενώ σήμερα Μεγάλη Πέμπτη πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν οι δικαιούχοι με Α.Φ.Μ. που λήγει σε 8, 9 και 0. Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου, η πλατφόρμα του Fuel Pass θα ανοίξει για το σύνολο των πολιτών και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και το τέλος του μήνα.

Η πίστωση πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης.

Fuel Pass: Τα τέσσερα λάθη που «μπλοκάρουν»τις αιτήσεις

Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερα βασικά λάθη που κόβουν την αίτηση αυτόματα και θα πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί:

1.Το όχημα είναι σε ακινησία: Αν έχετε καταθέσει πινακίδες ή έχετε δηλώσει ότι το όχημα δεν κυκλοφορεί, τότε δεν δικαιούστε την ενίσχυση. Ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε άλλο όχημα ή σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε ξανά το αρχικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης μέχρι να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό είναι από τα πιο συχνά λάθη που παρατηρούνται, ειδικά σε οχήματα που άλλαξαν ιδιοκτήτη ή κατατέθηκαν πρόσφατα πινακίδες.

2.Το όχημα είναι ανασφάλιστο: Ακόμη και αν το όχημα κινείται κανονικά ή έχετε πληρώσει την ασφάλεια, η αίτηση απορρίπτεται εάν κατά τη στιγμή του ελέγχου η ασφάλεια δεν ήταν έγκυρη, έστω και για μία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό «κενό» στην ασφάλεια μπορεί να μπλοκάρει ολόκληρη τη διαδικασία. Οι οδηγοί λοιπόν θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά την ημερομηνία λήξης της ασφάλειας πριν ξεκινήσουν την αίτηση.

3.Υπάρχουν οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας: Ακόμη και μικρές εκκρεμότητες στα τέλη του τρέχοντος ή προηγούμενων ετών μπλοκάρουν αυτόματα την αίτηση. Δεν έχει σημασία αν η οφειλή είναι μόνο λίγα ευρώ ή αφορά πολύ παλιές χρονιές. Όπως και να ‘χει, η πλατφόρμα δεν επιτρέπει την υποβολή έως ότου τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες. Αυτό το «λάθος» προκαλεί προβλήματα κυρίως σε οδηγούς που είχαν καθυστερήσεις ή χρεώσεις από προηγούμενα οχήματα και δεν τα έχουν τακτοποιήσει.

4.Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά σας: Να τονίσουμε ότι οι αιτήσεις συνεχίζονται με βάση τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ:

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026: ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026 και μέχρι τις 30/4/2026, η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. Οπότε εάν το ΑΦΜ σας λήγει σε 8, 9 και 0 θα πρέπει να δοκιμάσετε να μπείτε στην πλατφόρμα από αύριο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Αίτηση για τη χορήγηση του Fuel Pass μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα που είχαν δηλώσει για το 2024 να είναι έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και έως 35.000 για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού. Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο του δηλωθέντος εισοδήματος ανέρχεται σε 39.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Πού κυμαίνονται τα ποσά της ενίσχυσης

Σε ό,τι αφορά τα ποσά της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.