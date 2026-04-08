Στις επάλξεις στην επετηρίδα ικανοποίησης επισκεπτών βρίσκεται η Θεσσαλονίκη γεγονός όμως που δεν ενισχύει το οικονομικό αποτύπωμα της πόλης. Μολονότι είναι ισχυρή η πρόθεση επαναληπτικής επίσκεψης και σύστασης στην πόλη, τα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχείων εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ειδικότερα η Θεσσαλονίκη διατηρεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συνολική βαθμολογία 7,8 στην αξιολόγηση των επισκεπτών της, σύμφωνα με την έρευνα ικανοποίησης πελατών και απόδοσης ξενοδοχείων για το 2025, που πραγματοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης (ΕΞΘ) σε συνεργασία με την GBR Consulting.

Αν και πρόκειται για ικανοποιητική επίδοση, η βαθμολογία υπολείπεται προηγούμενων ετών όπου ξεπερνούσε το 8, γεγονός που αναδεικνύει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη σχέση των επισκεπτών με τον προορισμό. Το 96% δηλώνει ότι θα σύστηνε τη Θεσσαλονίκη σε άλλους, ενώ το 91% εκφράζει πρόθεση να την επισκεφθεί ξανά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πιστότητα και τη δυναμική του προορισμού.

Παράλληλα, το 69% των επισκεπτών θεωρεί τη Θεσσαλονίκη έναν φιλόξενο και συμπεριληπτικό προορισμό, που σέβεται τη διαφορετικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

Βελτιώσεις στην καθημερινότητα της πόλης

Η έρευνα καταγράφει θετικές εξελίξεις σε βασικούς τομείς της καθημερινότητας. Η λειτουργία του μετρό συνέβαλε στη βελτίωση της εικόνας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τον δείκτη ικανοποίησης να διαμορφώνεται στο 6,4, ενώ η δημόσια καθαριότητα σημείωσε επίσης άνοδο, φτάνοντας στο 5,9.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια σταδιακή αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη, που συνδέεται άμεσα με τις υποδομές και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Πίεση στα οικονομικά μεγέθη των ξενοδοχείων

Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά δεδομένα των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης παραμένουν αδύναμα. Η πόλη εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε σύγκριση με δέκα αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις, τόσο στη Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) όσο και στο Έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR).

Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα του αυξανόμενου πληθωρισμού και του κόστους λειτουργίας, που εντείνουν τις πιέσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Επιπλέον, παρά τη σημαντική αύξηση των αφίξεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι πληρότητες στα ξενοδοχεία παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες. Όπως επισήμανε ο Αντιπρόεδρος της ΕΞΘ, Κωνσταντίνος Τορνιβούκας, αυτό δείχνει ότι σημαντικό μέρος της ζήτησης απορροφάται από τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Προσδοκίες από μεγάλα έργα και νέες συνδέσεις

Ο Πρόεδρος της ΕΞΘ, Ανδρέας Μανδρίνος, αναφέρθηκε στις προσδοκίες για την επόμενη περίοδο, τονίζοντας τη σημασία της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων, όπως το Flyover, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, οι αστικές αναπλάσεις, το deck της παλιάς παραλίας και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ολοκλήρωση του DMMO, στην ένταξη της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης στον οδηγό Michelin, καθώς και στην προώθηση της πόλης ως city break προορισμού από μεγάλους τουριστικούς ομίλους, όπως η TUI.

Σημαντικό ζήτημα παραμένει και η απευθείας σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, παρά τη δέσμευση σε κυβερνητικό επίπεδο, δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, παρότι οι Αμερικανοί αποτελούν την πρώτη αλλοδαπή εθνικότητα σε διανυκτερεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στυλιανός Αγγελούδης, υπογράμμισε τη σημασία των έργων υποδομής για τη συνολική εικόνα της πόλης, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός αναμένει την τελική έγκριση για τη λειτουργία του ως DMMO.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, τόνισε ότι η ένταξη της Θεσσαλονίκης στον γαστρονομικό οδηγό Michelin αποτελεί κομβική εξέλιξη, με στόχο την καθιέρωση της πόλης στο top 10 των city break προορισμών.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των συνοριακών σταθμών Κήπων και Ευζώνων, που αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική πρόσβαση επισκεπτών από τα Βαλκάνια.

Η επόμενη ημέρα για τον προορισμό

Η συνολική εικόνα της Θεσσαλονίκης ως προορισμού παραμένει θετική, με υψηλή ικανοποίηση επισκεπτών και ισχυρή δυναμική επαναληψιμότητας. Ωστόσο, η πρόκληση μεταφέρεται πλέον στην ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης του τουριστικού προϊόντος, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, αναβάθμιση υποδομών και καλύτερη διαχείριση της αυξανόμενης ζήτησης.

Η ισορροπία μεταξύ εμπειρίας επισκέπτη και οικονομικής βιωσιμότητας του κλάδου αναδεικνύεται σε βασικό ζητούμενο για την επόμενη φάση ανάπτυξης της πόλης.