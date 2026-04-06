Ο CEO της JPMorgan Chase, Jamie Dimon, προειδοποιεί ότι οι ζημιές για δανειστές υπερχρεωμένων εταιρειών θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες λόγω εξασθένησης κριτηρίων χορήγησης δανείων, εν μέσω ανησυχιών για την υγεία της βιομηχανίας 1,8 τρισ. δολαρίων.

Η μη τραπεζική πίστη εκτοξεύτηκε την τελευταία δεκαετία, καθώς ρυθμίσεις έδιωξαν τράπεζες όπως η JPMorgan από τμήματα της αγοράς.

«Πιστεύω ότι σε πιστωτικό κύκλο, που θα έρθει κάποτε, οι ζημιές σε μόχλευση δανείων θα είναι υψηλότερες από το αναμενόμενο», έγραψε Dimon στην ετήσια επιστολή του προς μετόχους, αναφερόμενος σε εταιρείες με υψηλό χρέος έναντι κερδών.

JPMorgan: Χαλαρά Κριτήρια και Κίνδυνοι

Ο Dimon, επικεφαλής της JPMorgan από το 2006, εξηγεί ότι «τα κριτήρια πίστωσης εξασθενούν σε όλο το φάσμα», με παραδείγματα όπως υπεραισιόδοξες προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης δανειοληπτών, αδύναμες συμβατικές ρήτρες και αυξανόμενη χρήση PIK – δηλαδή πληρωμής τόκων με νέο χρέος, που επιτρέπει στους οφειλέτες να καθυστερούν αποπληρωμές.

Ο όρος «κατσαρίδες» που εισήγαγε πέρυσι ο Dimon έγινε σλόγκαν του Wall Street για προβληματικά δάνεια, υπονοώντας ότι ένα πρόβλημα κρύβει πολλά άλλα. «Δεν έχουμε βιώσει πιστωτική ύφεση εδώ και χρόνια, και κάποιοι πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί ποτέ», προειδοποιεί χαρακτηριστικά.

Παρά τις σκιές, για την αμερικανική οικονομία βλέπει ανθεκτικότητα: οι καταναλωτές συνεχίζουν να κερδίζουν και να ξοδεύουν, ακόμα και σε «ταραχώδες τοπίο» με πρόσφατες αδυναμίες.

Ο Dimon προειδοποιεί για «σημαντικά σοκ» στις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, που μπορεί να ταρακουνήσει περαιτέρω την παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Παρά τις ανησυχίες, βλέπει θετικές εξελίξεις για το 2026 στις ΗΠΑ, όπως ο νόμος Τραμπ «One Big Beautiful Bill Act», η απαγκίστρωση ρυθμίσεων από την Fed, οι αγορές ομολόγων και οι μαζικές επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η AI θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα εξαλείψει και άλλες – η JPMorgan έχει ήδη σχέδια για την επανατοποθέτηση του πληγέντος προσωπικού της.

Τέλος, τονίζει ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται επιτυχημένη Ευρώπη, επαναλαμβάνοντας την κριτική του: «Η ΕΕ δεν ολοκλήρωσε την οικονομική ένωση (όπως δείχνει η έκθεση Draghi), με αποτέλεσμα το ΑΕΠ της έναντι ΗΠΑ να πέσει από 90% το 2000 σε περίπου 70% σήμερα».