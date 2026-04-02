Το Ντουμπάι, μία από τις πλέον δημοφιλείς τουριστικές πόλεις παγκοσμίως που υποδέχθηκε 19,59 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το περασμένο έτος, βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή κρίση, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν έχει επιφέρει δραματική μείωση στις αφίξεις και ισχυρό πλήγμα στις τοπικές επιχειρήσεις.

Σε κανονικές συνθήκες, τα εστιατόρια της πόλης ήταν γεμάτα σχεδόν κάθε βράδυ, με τουρίστες και κατοίκους να δημιουργούν έντονη κίνηση και ζωντάνια. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει ριζικά, με πολλά τραπέζια να παραμένουν άδεια και την αγορά εστίασης να βιώνει πρωτοφανή ύφεση.

Η Νατάσα Σιδέρη, που άνοιξε το πρώτο της εστιατόριο στο Ντουμπάι το 2014, περιγράφει την κατάσταση ως αιφνίδια και σκληρή. Ο όμιλος φιλοξενίας της, Tashas, έχει αναπτυχθεί σε 14 καταστήματα στη χώρα, απασχολώντας περισσότερους από 1.000 εργαζομένους. Ωστόσο, ο πόλεμος έχει επηρεάσει σημαντικά τη δραστηριότητά της, με πτώση εσόδων άνω του 50% σε πολλά καταστήματα και έως 70%–80% σε εκείνα που βασίζονται κυρίως στον τουρισμό. Η ίδια αναγκάστηκε να μειώσει τους μισθούς κατά 30% για όλους, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού της.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η τρέχουσα κατάσταση είναι σκληρή. Είχα να επιλέξω, είτε να απολύσω το 30% του προσωπικού είτε να μειώσω τους μισθούς για να σώσω θέσεις εργασίας. Επέλεξα το δεύτερο προς το παρόν». Παράλληλα, σημειώνει ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη χειρότερη εάν πολλά από τα καταστήματά της δεν βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εμπορικά κέντρα γειτονιάς, όπου εξακολουθούν να στηρίζονται σε τοπικούς πελάτες.

Η κρίση δεν περιορίζεται μόνο σε έναν όμιλο, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κλάδο εστίασης του Ντουμπάι. Ανώτερο στέλεχος αλυσίδας εστιατορίων, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι η επισκεψιμότητα έχει μειωθεί στο 15%–20% των φυσιολογικών επιπέδων, οδηγώντας περισσότερους από τους μισούς εργαζομένους σε άδεια άνευ αποδοχών. Όπως τόνισε: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε ήδη κλείσει προσωρινά κάποια καταστήματα και τα υπόλοιπα λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό».

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα, επηρεάζοντας ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες μεταφορών και αεροπορικές εταιρείες. Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των τελευταίων δύο δεκαετιών, η οποία καθιέρωσε το Ντουμπάι ως κορυφαίο διεθνή προορισμό, ο πόλεμος έχει ανακόψει απότομα τη δυναμική αυτή.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, με το Ντουμπάι να αποτελεί βασικό στόχο της στρατιωτικής απάντησης του Ιράν μετά από πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με τις Aρχές, έχουν εκτοξευθεί περισσότερα από 2.400 πυραύλοι και drones προς τα Εμιράτα, με στόχους αεροδρόμια, λιμάνια και κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και οικιστικών συγκροτημάτων. Πάνω από το 90% αυτών αναχαιτίστηκε, ωστόσο συντρίμμια έχουν πέσει σε περιοχές του Ντουμπάι, ακόμη και στο αεροδρόμιο και σε ξενοδοχεία, όπως το Fairmont στο Palm Island. Μέχρι στιγμής, 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 185 έχουν τραυματιστεί στα ΗΑΕ.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές, με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες να εγκλωβίζονται αρχικά και να απομακρύνονται με ειδικές πτήσεις. Χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, επηρεάζοντας σημαντικά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο εξυπηρέτησε 95,2 εκατομμύρια επιβάτες το προηγούμενο έτος. Παρότι ορισμένες λειτουργίες έχουν επανεκκινήσει, η αεροπορική εταιρεία Emirates συνεχίζει με περιορισμένο πρόγραμμα πτήσεων.

Η μείωση των αφίξεων έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της πληρότητας στα ξενοδοχεία, η οποία τις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου κυμάνθηκε μόλις στο 15%–20% των συνηθισμένων επιπέδων, σύμφωνα με τον Μαμούν Χμιντέν, επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας κρατήσεων Wego. Τα ξενοδοχεία έχουν προχωρήσει σε μεγάλες εκπτώσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Eid, ενώ πολυτελείς μονάδες στο Palm Jumeirah έχουν μειώσει τις τιμές έως και στο μισό.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο ξενοδοχειακών μονάδων ή τμημάτων τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πληρότητα έχει πέσει σε μονοψήφια ποσοστά. Παράλληλα, ακυρώνονται ή αναβάλλονται μεγάλα συνέδρια και εκδηλώσεις, επηρεάζοντας και τα επιχειρηματικά ξενοδοχεία. Η εταιρεία Majestic Hotels, με περίπου 450 δωμάτια σε τρεις μονάδες, καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα πληρότητας, με τον διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ, Βαρούν Ρατζ, να δηλώνει: «Βλέπουμε ακυρώσεις πέρα από τον Απρίλιο. Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί, καθιστώντας δύσκολο τον προγραμματισμό για τους ταξιδιώτες».

Η πτώση έρχεται μετά από χρόνια έντονης ανάπτυξης, καθώς το Ντουμπάι είχε ανακάμψει ταχύτερα από άλλους προορισμούς κατά την πανδημία Covid-19, επεκτείνοντας παράλληλα την τουριστική του βάση. Ωστόσο, η αυξημένη προσφορά σε ξενοδοχεία και βραχυχρόνιες μισθώσεις δέχεται πλέον ισχυρές πιέσεις. Σύμφωνα με την AirDNA, περισσότερες από 226.500 κρατήσεις βραχυχρόνιας διαμονής ακυρώθηκαν στα ΗΑΕ μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 29 Μαρτίου.

Ιδιαίτερα επηρεασμένοι είναι και οι μετανάστες εργαζόμενοι που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου φιλοξενίας. Πολλοί έχουν δει τις ώρες εργασίας τους να μειώνονται ή έχουν τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών. Όπως ανέφερε ένας σερβιτόρος από τη Νότια Ασία: «Νιώθουμε σαν να επιστρέφουμε στην περίοδο της Covid-19. Υπάρχει φόβος ότι θα χάσουμε ξανά τις δουλειές μας και θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στις πατρίδες μας».

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την Tourism Economics, ενδέχεται να ταξιδέψουν φέτος στην περιοχή από 23 έως 38 εκατομμύρια λιγότεροι επισκέπτες, ενώ οι απώλειες στις τουριστικές δαπάνες εκτιμώνται μεταξύ 34 και 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως σημειώνει ο Μαμούν Χμιντέν: «Εάν ο πόλεμος τελειώσει σύντομα, μπορεί να υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη. Αν όμως παραταθεί, θα πρέπει να επανεξετάσουμε ολόκληρη τη θερινή περίοδο».

Την ίδια στιγμή, το Ντουμπάι ανακοίνωσε πακέτο στήριξης ύψους 272,26 εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του τουριστικού κλάδου, για τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες. Σύμφωνα με το BBC στα μέτρα περιλαμβάνεται η δυνατότητα αναβολής πληρωμών τελών και φόρων διαμονής, ενώ οι αρχές σχεδιάζουν καμπάνιες και προσφορές για την ανάκαμψη του τουρισμού μόλις λήξει η σύγκρουση. Όπως ανέφερε αξιωματούχος: «Ο πόλεμος δεν είναι υπό τον έλεγχό μας, αλλά προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα».