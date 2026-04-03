Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε τη Μεγάλη Δευτέρα να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων Fuel Pass 2026.

Η ειδική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από τις 6 έως και τις 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που φέρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μέσα σε δύο ημέρες οι πρώτες πιστώσεις

Όσοι εισέλθουν στην πλατφόρμα του Fuel Pass από την πρώτη κιόλας ημέρα και ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία αναμένεται να λάβουν το ποσό μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Ωστόσο, διαφοροποιείται η περίπτωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση και η καταβολή να γίνουν μετά τις γιορτές.

Όλοι όσοι καταθέσουν αίτηση τη Μεγάλη Τετάρτη θα περιμένουν περισσότερο σε σύγκριση με όσους υποβάλουν από τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη, καθώς η πίστωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.