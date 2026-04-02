Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μικρή πτώση, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, σε ένα κλίμα αισιοδοξίας λίγη ώρα πριν το διάγγελμα που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικανούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν θα ολοκληρωθεί «πολύ σύντομα».

Περί τις 03:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας υποχωρούσε κατά 1,75% στα 99,39 δολάρια και αυτή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,21% στα 97,91 δολάρια.

Παράλληλα ανοδικές τάσεις καταγράφονται στους δείκτες Nikkei στο Τόκιο (+0,62%), Kospi στη Σεούλ (+1,2%) όπως και στον γενικό δείκτη στο Σίδνεϊ (+0,5%).