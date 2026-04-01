Σε μια περίοδο όπου η ψηφιακή τραπεζική κρίνεται όλο και περισσότερο από την ταχύτητα, την ευχρηστία και τον βαθμό προσωποποίησης που προσφέρει, η Snappi προχωρά σε μία σημαντική αναβάθμιση, παρουσιάζοντας τη νέα, πλήρως ανανεωμένη εφαρμογή της.

Με νέα σχεδιαστική ταυτότητα, ενσωματωμένο AI assistant, δυνατότητες OCR scanning, καθολική αναζήτηση και διαδραστικά στοιχεία, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην evolving αγορά του digital banking, επενδύοντας σε μια εμπειρία που συνδέει τη λειτουργικότητα με την καθημερινή ευκολία του χρήστη.

Η νέα έκδοση σηματοδοτεί ένα μεγάλο βήμα στην αποστολή της Snappi να προσφέρει μία από τις πιο εύχρηστες και ελκυστικές εμπειρίες ψηφιακής τραπεζικής στην Ευρώπη, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με σχεδιασμό που έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

«Σε ένα περιβάλλον όπου οι τραπεζικές συναλλαγές απαιτούν αμεσότητα, ταχύτητα και απλότητα, οι ψηφιακές τραπεζικές εφαρμογές εξελίσσονται διαρκώς, διαμορφώνοντας νέα πρότυπα εμπειρίας. Η Snappi ανταποκρίνεται σε αυτή τη δυναμική, προσφέροντας μια σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική πρόταση, σχεδιασμένη γύρω από τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Με έμφαση στην ευχρηστία, την απλότητα και την προσωποποιημένη εμπειρία, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις τραπεζικές τους υπηρεσίες. Η νέα, πλήρως ανανεωμένη εφαρμογή αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση αυτής της φιλοσοφίας και ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της αποστολής της Snappi: να προσφέρει την πιο εύχρηστη και ανθρωποκεντρική ψηφιακή τραπεζική εμπειρία στην Ευρώπη. Αξιοποιώντας την τεχνολογία με ουσιαστικό και στοχευμένο τρόπο, η Snappi δημιουργεί αξία σε κάθε σημείο επαφής με τον χρήστη, ενσωματώνοντας τις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τον πυρήνα της ταυτότητάς της και τη σταθερή της δέσμευση για συνεχή εξέλιξη», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Snappi.

«Η εμπειρία χρήστη βρίσκεται στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής της Snappi και για αυτόν τον λόγο συνεχίζουμε να επενδύουμε σημαντικά σε εκείνη», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi. «Η τραπεζική σήμερα πρέπει να υπερβαίνει τη βασική λειτουργικότητα – πρέπει να είναι απλή, διαισθητική, ακόμα και ευχάριστη. Στη Snappi, στόχος μας είναι να προσφέρουμε μία εμπειρία που θα εντυπωσιάζει σε κάθε αλληλεπίδραση, όπου η εξυπηρέτηση είναι απρόσκοπτη και οι πελάτες αισθάνονται ότι τους κατανοούμε πραγματικά».

Η νέα εφαρμογή εισάγει οκτώ βασικές αναβαθμίσεις στις λειτουργίες της, ξεκινώντας με ένα πλήρες οπτικό επανασχεδιασμό. Οι χρήστες θα δουν νέα γραμματοσειρά, εικονίδια, animations και μία νέα αρχική οθόνη με Orb design, μαζί με δυνατότητα επιλογής μεταξύ light, dark και system themes.

Η ανανεωμένη εμπειρία προσφέρει επίσης πιο έξυπνη και προσωποποιημένη πλοήγηση, όπως gesture-based χειρισμούς, προσαρμοσμένα layouts, και βελτιωμένα εργαλεία ανάλυσης που βοηθούν τους χρήστες να κατανοούν καλύτερα τα έξοδά τους.

Μια σημαντική καινοτομία είναι ο Snappi AI Assistant, ένα εργαλείο συνομιλίας ενσωματωμένο στη συσκευή που επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα, να πληρώνουν λογαριασμούς, να κατανοούν οικονομικούς όρους, να περιηγούνται στην εφαρμογή και να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες απλά μέσω φυσικής αλληλεπίδρασης.

Η εφαρμογή διαθέτει επίσης λειτουργία σάρωσης OCR, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να σκανάρουν έναν λογαριασμό ή μια κάρτα ώστε να συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία πληρωμής, καταργώντας την ανάγκη χειροκίνητης καταχώρισης.

Με τη νέα καθολική γραμμή αναζήτησης οι χρήστες μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία της εφαρμογής, από πληρωμές και υπηρεσίες μέχρι κουίζ και παιχνίδια.

Άλλες νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν τον διαχωρισμό λογαριασμών (bill splitting) μέσω QR και την άμεση κοινοποίηση του IBAN μέσω συνδέσμου ή κωδικού QR, διευκολύνοντας τη διαχείριση κοινών εξόδων με φίλους ή οικογένεια.

Για να γίνει η καθημερινή τραπεζική εμπειρία πιο ευχάριστη, η Snappi έχει επίσης ενσωματώσει παιχνίδια arcade, χρηματοοικονομικά κουίζ και gamified προκλήσεις προσθέτοντας μια διαδραστική διάσταση στην τραπεζική εμπειρία.

Τέλος, η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση με ειδική βελτιστοποίηση για παλαιότερες συσκευές, ώστε να εξασφαλίζονται ταχύτερες συναλλαγές και πιο ομαλή πλοήγηση.

«Από τα πρώτα της βήματα, η Snappi αναπτύχθηκε με επίκεντρο τις ανάγκες και τα σχόλια των χρηστών», πρόσθεσε η κα Kindert. «Μέσα από focus groups, feedback πελατών, και απευθείας επαφή με τους χρήστες μας, κατανοήσαμε πώς αλληλεπιδρούν πραγματικά με τις τραπεζικές εφαρμογές στην καθημερινότητά τους. Σήμερα, οι τραπεζικές συναλλαγές αποτελούν μέρος της καθημερινής ψηφιακής συμπεριφοράς — οι χρήστες αναζητούν, εξερευνούν, αναλύουν, ακόμα και παίζουν μέσα στις εφαρμογές. Αυτή η νέα έκδοση είναι η απάντησή μας στα μηνύματα που μας έστειλε η αγορά».

«Η Snappi, το τραπεζικό παιδί που μεγαλώνει, αλλάζει, μαθαίνει από κάθε λάθος και από κάθε χρήστη, αποκτά προσωποποιημένη εμπειρία, περισσότερη τεχνολογία και νέα προϊόντα. Σήμερα είναι μια αφετηρία. Από τον Σεπτέμβριο παρουσιάζαμε ένα νέο προϊόν κάθε μήνα, πλέον παρουσιάζουμε μια εμπειρία που θα εξελίσσεται συνεχώς. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι ποτέ τέλεια… Αλλά θα είναι πάντα Snappi», πρόσθεσε ο Θανάσης Ναυρόζογλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Snappi.

Με τη νέα αυτή έκδοση, η Snappi συνεχίζει να επεκτείνει τα όρια της ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία, μοντέρνο σχεδιασμό και καθημερινή χρησιμότητα σε μια ενιαία εμπειρία.