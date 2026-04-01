Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για νέους σε όλη τη χώρα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr μέχρι τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται έως τα τέλη Μαΐου.

Τα 150 ευρώ του Youth Pass έχουν την μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών, δηλαδή μεταξύ άλλων σε θέατρα, ξενοδοχεία ή και αεροπορικά εισιτήρια.

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς, του: