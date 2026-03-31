Η Ρωσία βλέπει τις ροές πετρελαίου από τα βασικά της λιμάνια στη Βαλτική, Primorsk και Ust-Luga, να βουλιάζουν στο χαμηλότερο επίπεδο από την εισβολή στην Ουκρανία, μετά από επαναλαμβανόμενα πλήγματα με ουκρανικά drones που έβαλαν φωτιά σε δεξαμενές και «πάγωσαν» τις φορτώσεις για μεγάλο μέρος της εβδομάδας.

Μέσα σε επτά ημέρες, οι θαλάσσιες εξαγωγές αργού μειώθηκαν κατά 1,75 εκατ. βαρέλια ημερησίως, πέφτοντας στα 2,32 εκατ. βαρέλια τη μέρα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, και στερώντας από τη Μόσχα πάνω από 1 δισ. δολάρια εσόδων. Το πλήγμα έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία το Κρεμλίνο προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο ουσιαστικά των Στενών του Ορμούζ, που έχουν διπλασιάσει τις τιμές του αργού μέσα σε έναν μήνα.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία αξιοποιεί μέχρι τελευταίας σταγόνας το «μαξιλάρι» των φορτίων πετρελαίου που έμεναν εγκλωβισμένα στη θάλασσα λόγω κυρώσεων και ανασφάλειας των αγοραστών.

Οι παραδόσεις στην Ινδία εκτινάχθηκαν σχεδόν στα 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο, από περίπου 1,1 εκατ. τον Φεβρουάριο, μετά και τις αμερικανικές «εξαιρέσεις» για αγορά ρωσικού πετρελαίου φορτωμένου πριν τις 12 Μαρτίου, γεγονός που άρχισε να αποστραγγίζει το στοκ των περίπου 140 εκατ. βαρελιών που βρίσκονταν σε τάνκερ στη θάλασσα και το έριξε ξανά κάτω από τα 120 εκατ. βαρέλια. Παράλληλα, η Μανίλα επέστρεψε στον ρωσικό χάρτη με δύο φορτία ESPO στον Ειρηνικό, τις πρώτες αγορές των Φιλιππίνων από το 2021.

Ρωσία – πετρέλαιο: Πόλεμος drones, «σκιώδης» στόλος και παράκαμψη Βόρειας Θάλασσας

Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στις υποδομές της Ρωσίας για πετρέλαιο δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά τις πιέσεις ορισμένων δυτικών εταίρων του Κιέβου να περιορίσει τα χτυπήματα, λόγω της ήδη χαοτικής κατάστασης στις παγκόσμιες ροές μετά το κλείσιμο του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, η βρετανική προειδοποίηση ότι θα αναχαιτίζει και θα επιθεωρεί πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου οδήγησε τα τάνκερ να αποφεύγουν τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη, επιλέγοντας πλέον την παράκαμψη από βόρεια της Σκωτίας, κάτι που προσθέτει περίπου δύο ημέρες, ή 25%, στη διαδρομή μεταξύ Βαλτικής και Μεσογείου. Έτσι, το ρωσικό πετρέλαιο γίνεται ακριβότερο και πιο αργό στην παράδοση, με αλυσιδωτές επιπτώσεις για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια και τους τελικούς καταναλωτές.

Παρά το σοκ στον όγκο των εξαγωγών, η Ρωσία καταφέρνει να προστατεύσει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων της χάρη στην εκτόξευση των τιμών, ειδικά του μείγματος Urals, εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή και περιορισμένης προσφοράς. Σε κυλιόμενη βάση τεσσάρων εβδομάδων, η ακαθάριστη αξία των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου ανέβηκε στα 1,79 δισ. δολάρια την εβδομάδα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024, καθώς οι τιμές υπεραντιστάθμισαν την πτώση των ροών. Οι τιμές του Urals στη Βαλτική σκαρφάλωσαν κατά περίπου 11,3 δολάρια στα 73,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ESPO στον Ειρηνικό έφτασε τα 84,19 δολάρια το βαρέλι και οι παραδόσεις στην Ινδία άγγιξαν σχεδόν τα 98 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ασία, Τουρκία και η «γκρίζα ζώνη» προορισμών

Η Ασία παραμένει ο κρίσιμος πνεύμονας για τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, έστω κι αν οι ορατές ροές προς Κίνα και Ινδία δείχνουν πρόσκαιρη κάμψη. Οι αποστολές σε τάνκερ που σημαίνουν κινεζικά λιμάνια υποχώρησαν στα 1,04 εκατ. βαρέλια ημερησίως από 1,16 εκατ., ενώ οι αντίστοιχες προς την Ινδία έπεσαν στις 620.000 από 910.000 βαρέλια ημερησίως την προηγούμενη περίοδο, όμως περίπου 1,35 εκατ. βαρέλια την ημέρα ταξιδεύουν σε πλοία χωρίς τελικό δηλωμένο προορισμό ή με ενδιάμεσο σήμα «Port Said/Suez», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταλήξουν ξανά σε Ασία ή Μεσόγειο. Οι ροές προς την Τουρκία γλίστρησαν ελαφρά στα 130.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ προς τη Συρία διαμορφώθηκαν γύρω στα 25.000 βαρέλια ημερησίως, με τα περισσότερα τάνκερ να «σβήνουν» τα σήματα όταν περνούν νότια της Κρήτης πριν εμφανιστούν ξανά αρόδο στη Βάνιγια, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της «γκρίζας ζώνης» στις ρωσικές εξαγωγές.