Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν σήμερα το πιο «δύσκολο κομμάτι» στο σύστημα απονομής, καθώς οι καθυστερήσεις στην έκδοσή τους εξακολουθούν να ταλαιπωρούν χιλιάδες συνταξιούχους.

Μπορεί ο e-ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια να έχει βελτιώσει σημαντικά τους χρόνους απονομής στις κύριες συντάξεις, όμως στις επικουρικές το πρόβλημα παραμένει έντονο και, σε αρκετές περιπτώσεις, οι αναμονές ξεπερνούν ακόμη και τα δύο χρόνια.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αλλάξει το υπουργείο Εργασίας, προωθώντας νέα ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά το Πάσχα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τα επαγγελματικά ταμεία.

Στόχος είναι να μπει τέλος στις χρονοβόρες διαδικασίες και να επιταχυνθεί ουσιαστικά η απονομή των επικουρικών συντάξεων.

Η βασική αλλαγή

Η βασική αλλαγή που προωθείται αφορά το ποιος φορέας θα έχει την ευθύνη για την έκδοση της σύνταξης. Μέχρι σήμερα, όταν ένας ασφαλισμένος είχε εργαστεί σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία, έπρεπε να εξεταστεί σε ποιο από αυτά είχε τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν καθόλου απλή, καθώς απαιτούσε διασταυρώσεις στοιχείων και συχνά οδηγούσε σε ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών, καθυστερώντας σημαντικά την τελική απόφαση.

Με τη νέα ρύθμιση, η διαδικασία αυτή απλοποιείται ριζικά. Η ευθύνη για την απονομή της επικουρικής σύνταξης θα περνά πλέον στο τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ο εργαζόμενος πριν από τη συνταξιοδότησή του, ανεξάρτητα από το πού έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα χρόνια ασφάλισης. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη για πολύπλοκες εσωτερικές διαδικασίες και περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία.

Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος αντιμετώπισης της διαδοχικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα, βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας ήταν, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου ασφάλισης, όπως η 15ετία. Πλέον, ο χρόνος ασφάλισης θα αντιμετωπίζεται ενιαία, χωρίς να απαιτείται αυτή η ξεχωριστή εξέταση, γεγονός που διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Στην πράξη, η νέα προσέγγιση σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος δεν θα «μπλέκεται» σε μια χρονοβόρα αναζήτηση αρμοδιότητας μεταξύ πρώην ταμείων, αλλά η διαδικασία θα προχωρά άμεσα από τον τελευταίο φορέα. Αυτό εκτιμάται ότι θα μειώσει δραστικά τους χρόνους αναμονής και θα οδηγήσει σε πολύ ταχύτερη έκδοση των επικουρικών συντάξεων.

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι με τις αλλαγές αυτές θα μπει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» του ασφαλιστικού συστήματος. Αν η ρύθμιση εφαρμοστεί όπως σχεδιάζεται, οι καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τα δύο χρόνια θα περιοριστούν σημαντικά, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους που περιμένουν την επικουρική τους.

Σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα είναι διπλό: από τη μία να απλοποιηθεί η διαδικασία για τις υπηρεσίες και από την άλλη να δοθεί μια πιο άμεση και αξιόπιστη λύση στους ασφαλισμένους. Και όλα δείχνουν ότι το νέο σύστημα κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.